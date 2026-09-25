ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 14:36 น.
ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที' ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด
ภาพจาก : FB/ที' ลมฟ้าอากาศ

เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกภายใน 120 ชั่วโมง ก่อนเพจเดิมหายและเปิดใหม่ ถึงเช้า 25 กันยายน ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด ขณะที่กรมอุตุฯ ยังเตือนฝนหนักถึง 27 กันยายน

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊กเพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ เคยเตือนเมื่อวันที่ 21 ถึง 22 กันยายน 2569 ว่าอีก 120 ชั่วโมงจะเกิด มหาอุทกภัย ในภาคตะวันออก

กระทั่งในเช้าวันที่ 25 กันยายน 2569 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานน้ำท่วมแล้ว 12 จังหวัด กระทบ 11,796 ครัวเรือน ส่วนช่วงเฝ้าระวังฝนหนักของกรมอุตุนิยมวิทยายังเหลือถึงวันที่ 27 กันยายนนี้

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คำเตือนของเพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ที่ถูกแชร์ต่อ

  • อีก 120 ชั่วโมงจะเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออก
  • ลุ่มน้ำนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด และเขาใหญ่ เสี่ยงความเสียหายหนัก
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขต จากฝนตกทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่คืนวันที่ 24 ถึง 27 กันยายน
  • ให้ประชาชนยกทรัพย์สินขึ้นที่สูง เตรียมเสบียงและยารักษาโรค

วันที่ 22 กันยายน เวลา 12.00 น. โคแฟค (Cofact) ตรวจสอบแล้วไม่พบเพจเดิม เหลือเพียงภาพหน้าจอที่ถูกแชร์ต่อ

โคแฟคสรุปว่าเนื้อหาสร้างความตื่นตระหนก และไม่ใช่ข้อความเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือ ปภ. เจ้าหน้าที่ทั้งสองกรมยืนยันเรื่องนี้กับโคแฟค

วันเดียวกัน นายนัฐวุฒิ แดนดี รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่าเรื่องมหาอุทกภัยและฝนตกต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน ไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรม

อย่างไรก็ตาม กรมอุตุฯ ยืนยันว่าช่วงวันที่ 23 ถึง 27 กันยายน จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง

บ่ายวันที่ 22 กันยายน เพจชื่อเดิมกลับมาในรูปเพจใหม่ ชี้แจงว่าทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ได้ตั้งใจให้คนตื่นตระหนก

เพจใหม่ยังยืนยันว่าช่วงวันที่ 24 ถึง 27 กันยายน จะมีฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนจริง โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคกลาง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังรอระบายหลายเขต

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ต่อมาเพจโพสต์ขอให้อย่าด้อยค่าหน่วยงานรัฐ ยืนยันว่าไม่มีใครลอกใคร และสิ่งที่ทำคือการเตือนภัยล่วงหน้า

กรมอุตุเตือนฉบับ 8
ภาพจาก : FB/กรมอุตุนิยมวิทยา

เช้าวันที่ 25 กันยายน กรมอุตุฯ ออกประกาศฉบับที่ 8 เตือนว่าช่วงวันที่ 25 ถึง 27 กันยายน จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งใน 6 ภูมิภาค

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  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  • ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้

สาเหตุมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออก เคลื่อนเข้าปกคลุมอีสานตอนล่างและภาคกลางตามแนวร่องมรสุม ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่แรงขึ้น

พยากรณ์ตั้งแต่เช้าวันที่ 25 ถึง 06.00 น. วันที่ 26 กันยายน ระบุว่าภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนหนักมากบางแห่งในนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 และหนักถึงหนักมากบางแห่ง

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ปภ. แจ้งให้ 70 จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มถึงวันที่ 27 กันยายน แม่น้ำในภาคตะวันออกที่อยู่ในรายการเฝ้าระวัง ได้แก่ แม่น้ำนครนายก แม่น้ำปราจีนบุรี คลองพระสทึงและคลองพระปรงในสระแก้ว และแม่น้ำจันทบุรี

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดี ปภ. เปิดเผยว่า ณ เวลา 06.00 น. วันที่ 25 กันยายน มีน้ำท่วม 12 จังหวัด 38 อำเภอ 143 ตำบล 596 หมู่บ้าน กระทบ 11,796 ครัวเรือน 37,036 คน

12 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด และสุรินทร์ ปภ. ระบุว่าน้ำท่วมเกิดจากทั้งฝนตกหนักและน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลาง

คำเตือนอุทกภัย ที ลมฟ้าอากาศ 25 ก.ย. 69
ภาพจาก : FB/ที’ ลมฟ้าอากาศ

พื้นที่ที่เพจเตือน เทียบกับรายงาน ปภ. เช้า 25 กันยายน

  • ปราจีนบุรี น้ำท่วม 2 อำเภอ 136 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว
  • ตราด น้ำท่วมอำเภอบ่อไร่ 30 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  • นครนายก และจันทบุรี ไม่อยู่ในรายชื่อ
  • กรุงเทพฯ ไม่อยู่ในรายชื่อ

จังหวัดที่ไม่มีชื่อในรายงาน ปภ. ยังอยู่ในพยากรณ์ฝนหนักถึงหนักมากของกรมอุตุฯ จึงยังมีโอกาสเกิดน้ำท่วมขังเฉพาะจุด

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ช่วงเฝ้าระวังยังเหลือถึงวันที่ 27 กันยายน และน้ำท่วมที่ ปภ. รายงานมีทั้งน้ำฝนและน้ำจากภาคเหนือ ตัวเลขชุดนี้จึงยังใช้ตัดสินไม่ได้ว่าคำเตือน “มหาอุทกภัย” ถูกหรือผิด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 14:36 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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