ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
แมนฯ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ด รับมือ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K
ฟอร์มล่าสุด แมนฯ ยูไนเต็ด
แมนฯ ยูไนเต็ด มี 5 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 12 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ผลต่างประตู 0) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า บุกไปเสมอฟูแล่ม 1-1 / เปิดบ้านแพ้ไบรท์ตัน 3-2 / เปิดบ้านแพ้แมนฯ ซิตี้ 1-0 / เปิดบ้านชนะซาบาห์ เอฟเค 4-0 / บุกไปเสมอเอฟเวอร์ตัน 2-2
ฟอร์มล่าสุด ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ มี 2 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 20 ของตาราง (ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 ผลต่างประตู -6) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า เปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลลา 3-2 / บุกไปแพ้ลิเวอร์พูล 3-1 / เปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตัน 0-0 / บุกไปเสมอน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 0-0 / เปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-0
สถิติการพบกัน
- 7 กุมภาพันธ์ 2569 : แมนฯ ยูไนเต็ด 2-0 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์
- 8 พฤศจิกายน 2568 : ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 2-2 แมนฯ ยูไนเต็ด
- 21 พฤษภาคม 2568 : ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 1-0 แมนฯ ยูไนเต็ด
- 16 กุมภาพันธ์ 2568 : ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 1-0 แมนฯ ยูไนเต็ด
- 19 ธันวาคม 2567 : ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 4-3 แมนฯ ยูไนเต็ด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู เซนเนอ ลัมเมนส์
- กองหลัง ลิซานโดร มาร์ติเนซ, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, ลุค ชอว์, ดิโอโก้ ดาโลต์
- กองกลาง บรูโน่ แฟร์นันด์ส, ยูรี่ ตีเลอมันส์, ค็อบบี้ เมนู, มาร์คัส แรชฟอร์ด, ไบรอัน เอ็มเบอโม่
- กองหน้า มาเตอุส คุนญา
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู อันโตนิน คินสกี้
- กองหลัง มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, ยาน เปาล์ ฟาน เฮคเก้, แอนดี้ โรเบิร์ตสัน, เปโดร ปอร์โร
- กองกลาง มาเตอุส เฟร์นันเดส, ซานโดร โตนาลี, โรดริโก เบนตันกูร์, โอมาร์ มาร์มูช, ซาวินโญ่
- กองหน้า โดมินิค โซลันเก้
ทายผลบอล
แมนฯ ยูไนเต็ด ออกสตาร์ตได้ไม่สวย มี 5 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 12 ชนะเพียงนัดเดียว แต่คู่แข่งอย่างท็อตแนมหนักกว่า เพราะรั้งบ๊วยของตารางด้วย 2 คะแนน ยังไม่ชนะใครและเสียประตูมากกว่ายิงได้ถึง 6 ลูก
สถิติการพบกันห้านัดหลังสุดเป็นของสเปอร์ส ที่ชนะ 3 เสมอ 1 และแพ้ 1 แต่นัดล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปีศาจแดงเปิดบ้านชนะ 2-0 แบบไม่เสียประตู
เกมนี้เตะที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด และเป็นนัดที่แมนฯ ยูไนเต็ด แทบไม่มีข้ออ้าง หากเจ้าบ้านเก็บสามแต้มไม่ได้จากทีมที่ฟอร์มแย่ที่สุดในลีก แรงกดดันจะหนักขึ้นทันที
ทายผล แมนฯ ยูไนเต็ด 2-1 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์
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