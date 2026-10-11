ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แมนฯ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แมนฯ ซิตี้ ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 เวลา 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ลิเวอร์พูล เปิดแอนฟิลด์ รับมือ แมนฯ ซิตี้ ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 เวลา 16.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K
ฟอร์มล่าสุด ลิเวอร์พูล
ลิเวอร์พูล มี 9 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 6 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 0 ผลต่างประตู +3) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า บุกไปชนะบอร์นมัธ 1-0 / เปิดบ้านชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 3-1 / เปิดบ้านเสมอฟูแล่ม 0-0 / เปิดบ้านชนะแอตเลติโก มาดริด 2-1 / บุกไปชนะอิปสวิช ทาวน์ 2-0
ฟอร์มล่าสุด แมนฯ ซิตี้
แมนฯ ซิตี้ มี 15 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 1 ของตาราง (ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 0 ผลต่างประตู +8) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ 5-3 / เปิดบ้านชนะนอริช ซิตี้ 5-0 / บุกไปชนะแมนฯ ยูไนเต็ด 1-0 / บุกไปชนะปอร์โต 2-0 / เปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 1-0
สถิติการพบกัน
ผลการพบกันห้านัดหลังสุด เรียงจากล่าสุด
- 4 เมษายน 2569 : แมนฯ ซิตี้ 4-0 ลิเวอร์พูล
- 8 กุมภาพันธ์ 2569 : ลิเวอร์พูล 1-2 แมนฯ ซิตี้
- 9 พฤศจิกายน 2568 : แมนฯ ซิตี้ 3-0 ลิเวอร์พูล
- 23 กุมภาพันธ์ 2568 : แมนฯ ซิตี้ 0-2 ลิเวอร์พูล
- 1 ธันวาคม 2567 : ลิเวอร์พูล 2-0 แมนฯ ซิตี้
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู อลิสซง เบ็คเกอร์
- กองหลัง เฟอร์กิล ฟาน ไดจ์ค, เจเรมี ฌาเก, มิโลช เคอร์เคซ, โรนัลด์ อาราอูโฆ
- กองกลาง ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, อเล็กซิส มัค อัลลิสเตอร์, โดมินิค โซโบสไล, แบรดลีย์ บาร์โกลา, โคดี้ กัคโป
- กองหน้า อเล็กซานเดอร์ อิซัค
แมนฯ ซิตี้
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู จานลุยจิ ดอนนารุมมา
- กองหลัง มาร์ก เกฮี, รูเบน ดิอาส, โยชโก้ กวาร์ดิโอล, มาเตอุส นูนิส
- กองกลาง ราแยน แชร์กี, เอลเลียต แอนเดอร์สัน, เอนโซ เฟร์นันเดซ, อองตวน เซเมนโย, อิลิมาน เอ็นเดียเย
- กองหน้า เออร์ลิง ฮาลันด์
ทายผลบอล
แมนฯ ซิตี้ มาในฟอร์มที่ดีที่สุดของลีก ชนะรวด 5 นัดจาก 5 นัด เก็บ 15 คะแนนเต็ม นำเป็นจ่าฝูง ส่วนลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครเช่นกันแต่เสมอถึง 3 นัด ทำให้มีเพียง 9 คะแนน อยู่อันดับ 6
สถิติการพบกันห้านัดหลังสุดเอียงไปทางเรือใบสีฟ้าชัดเจน ชนะ 3 จาก 5 นัด รวมถึงชนะขาด 4-0 และ 3-0 ขณะที่สองนัดที่หงส์แดงชนะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น
จุดที่ทำให้เกมนี้ยังไม่ขาด คือแอนฟิลด์เป็นสนามที่ลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ และปัญหาของหงส์แดงคือเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่ได้มากกว่าเรื่องเกมรับ
ทายผล ลิเวอร์พูล 1-2 แมนฯ ซิตี้
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