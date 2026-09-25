“ทรงพล” สส.ภูมิใจไทย แจกโฟมให้ประชาชน เตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่อยุธยา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 13:59 น.

ทรงพล สส.ภูมิใจไทย แจกโฟมให้ประชาชน เตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่อยุธยา โดยเฉพาะช่วงระดับน้ำเริ่มสูง พร้อมจัดทีมขนย้ายผู้ป่วย

นายทรงพล สุขสมบูรณ์ สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “น้ำมา เราเตรียมพร้อม! ลงพื้นที่มอบโฟมให้พี่น้องประชาชนรับมือน้ำท่วม

วันนี้ผมพร้อมด้วย ส.จ. ตัวแทนของทาง อบจ.ลงพื้นที่มอบโฟม ให้พี่น้องประชาชน เพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับ โดยเฉพาะช่วงที่ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น เราต้องเตรียมความพร้อมและดูแลพี่น้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
น้ำมาเมื่อไหร่ เราพร้อมช่วยเหลือครับ ไม่ทิ้งกันแน่นอน”

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ก่อนจะโพสต์ข้อความอีกชุดระบุว่า “พี่น้องในพื้นที่บ้านป้อมเดือดร้อน เราพร้อมช่วยทันทีครับ

เมื่อได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือให้ขนย้ายผู้ป่วย พวกเรารีบจัดทีมเข้าพื้นที่ทันที เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย ยิ่งช่วงน้ำท่วม ผู้ป่วยยิ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ใครเดือดร้อนแจ้งมาได้ครับ พวกเราพร้อมช่วยเหลือเต็มที่”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 13:59 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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