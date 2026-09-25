“ทรงพล” สส.ภูมิใจไทย แจกโฟมให้ประชาชน เตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่อยุธยา
ทรงพล สส.ภูมิใจไทย แจกโฟมให้ประชาชน เตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่อยุธยา โดยเฉพาะช่วงระดับน้ำเริ่มสูง พร้อมจัดทีมขนย้ายผู้ป่วย
นายทรงพล สุขสมบูรณ์ สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “น้ำมา เราเตรียมพร้อม! ลงพื้นที่มอบโฟมให้พี่น้องประชาชนรับมือน้ำท่วม
วันนี้ผมพร้อมด้วย ส.จ. ตัวแทนของทาง อบจ.ลงพื้นที่มอบโฟม ให้พี่น้องประชาชน เพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับ โดยเฉพาะช่วงที่ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น เราต้องเตรียมความพร้อมและดูแลพี่น้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
น้ำมาเมื่อไหร่ เราพร้อมช่วยเหลือครับ ไม่ทิ้งกันแน่นอน”
ก่อนจะโพสต์ข้อความอีกชุดระบุว่า “พี่น้องในพื้นที่บ้านป้อมเดือดร้อน เราพร้อมช่วยทันทีครับ
เมื่อได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือให้ขนย้ายผู้ป่วย พวกเรารีบจัดทีมเข้าพื้นที่ทันที เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย ยิ่งช่วงน้ำท่วม ผู้ป่วยยิ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ใครเดือดร้อนแจ้งมาได้ครับ พวกเราพร้อมช่วยเหลือเต็มที่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อธิบดี ปภ. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด ท่วมแล้ว 12 จังหวัด กระทบ 3 หมื่นชีวิต
- รวมเบอร์ฉุกเฉินน้ำท่วม 2569 สายด่วน ปภ. 1784 อพยพคน-สัตว์เลี้ยง
- “ชัชชาติ” เตือนเย็นนี้กรุงเทพฝนตกอีก สถานการณ์ไม่น่าห่วง เชื่อไม่เกิดน้ำท่วมหนัก