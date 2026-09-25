เรือคลองแสนแสบหยุดวิ่งชั่วคราว น้ำแตะระดับสูง รถติดสาหัสคูณสอง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 14:12 น.

คนเดินทาง กทม. เช็กด่วน เรือคลองแสนแสบงดให้บริการชั่วคราว หลังระดับน้ำขึ้นสูงเสี่ยงอันตราย แนะเผื่อเวลาเดินทางช่วงบางกะปิ-ประตูน้ำ-ผ่านฟ้า

เรือโดยสารคลองแสนแสบให้บริการเส้นทางหลักจาก ท่าวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ ถึงท่าผ่านฟ้าลีลาศ ระยะทางประมาณ 17.24 กิโลเมตร โดยแบ่งการเดินเรือเป็นช่วงผ่านฟ้าลีลาศถึงประตูน้ำ และประตูน้ำถึงวัดศรีบุญเรือง เป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งทางน้ำสำคัญของกรุงเทพฯ

เมื่อระดับน้ำในคลองสูงขึ้นมาก การเดินเรืออาจมีข้อจำกัดเรื่องระยะห่างระหว่างตัวเรือกับสะพาน โดยที่ผ่านมาเคยมีการหยุดเดินเรือคลองแสนแสบเมื่อระดับน้ำสูงจนเรือไม่สามารถลอดผ่านสะพานวัดศรีบุญเรืองได้ จึงต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนกลับมาให้บริการเพื่อความปลอดภัย

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สถานการณ์วันนี้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่ยังต้องเฝ้าระวัง กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า วันที่ 25 กันยายน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง พร้อมเตือนฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

กรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 กันยายน 2569 โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าสู่ภาคกลางตามแนวร่องมรสุม ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น

ผู้ที่ปกติใช้เรือคลองแสนแสบเดินทางไปย่านรามคำแหง บางกะปิ ประตูน้ำ และพื้นที่ชั้นใน ควรเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบประกาศล่าสุดก่อนออกจากบ้าน หากระดับน้ำลดลงจนสามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัย ผู้ให้บริการจะแจ้งสถานะการให้บริการอีกครั้ง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 14:12 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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