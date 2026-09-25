เรือคลองแสนแสบหยุดวิ่งชั่วคราว น้ำแตะระดับสูง รถติดสาหัสคูณสอง
คนเดินทาง กทม. เช็กด่วน เรือคลองแสนแสบงดให้บริการชั่วคราว หลังระดับน้ำขึ้นสูงเสี่ยงอันตราย แนะเผื่อเวลาเดินทางช่วงบางกะปิ-ประตูน้ำ-ผ่านฟ้า
เรือโดยสารคลองแสนแสบให้บริการเส้นทางหลักจาก ท่าวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ ถึงท่าผ่านฟ้าลีลาศ ระยะทางประมาณ 17.24 กิโลเมตร โดยแบ่งการเดินเรือเป็นช่วงผ่านฟ้าลีลาศถึงประตูน้ำ และประตูน้ำถึงวัดศรีบุญเรือง เป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งทางน้ำสำคัญของกรุงเทพฯ
เมื่อระดับน้ำในคลองสูงขึ้นมาก การเดินเรืออาจมีข้อจำกัดเรื่องระยะห่างระหว่างตัวเรือกับสะพาน โดยที่ผ่านมาเคยมีการหยุดเดินเรือคลองแสนแสบเมื่อระดับน้ำสูงจนเรือไม่สามารถลอดผ่านสะพานวัดศรีบุญเรืองได้ จึงต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนกลับมาให้บริการเพื่อความปลอดภัย
สถานการณ์วันนี้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่ยังต้องเฝ้าระวัง กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า วันที่ 25 กันยายน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง พร้อมเตือนฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ
กรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 กันยายน 2569 โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าสู่ภาคกลางตามแนวร่องมรสุม ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น
ผู้ที่ปกติใช้เรือคลองแสนแสบเดินทางไปย่านรามคำแหง บางกะปิ ประตูน้ำ และพื้นที่ชั้นใน ควรเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบประกาศล่าสุดก่อนออกจากบ้าน หากระดับน้ำลดลงจนสามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัย ผู้ให้บริการจะแจ้งสถานะการให้บริการอีกครั้ง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- กรมอุตุนิยมวิทยา: พยากรณ์อากาศ 25 กันยายน 2569
- กรมอุตุนิยมวิทยา: ประกาศฝนหนักถึงหนักมาก 25 ถึง 27 กันยายน 2569
- สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร: ข้อมูลเส้นทางเรือคลองแสนแสบ