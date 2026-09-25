สื่อกัมพูชา พาดหัวแรง! มวลน้ำจากไทย ทะลักท่วมปอยเปต ต้องเร่งอพยพประชาชน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 14:11 น.

สื่อกัมพูชา พาดหัวแรง! มวลน้ำจากไทย และฝนตกหนักทะลักท่วมปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ต้องเร่งอพยพประชาชน

จากสถานการณ์ฝนในประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกถึงฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25-27 กันยายน 2569

ในขณะเดียวกัน สื่อของกัมพูชา DAP News รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย หลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยพาดหัวข่าวระบุว่า “ជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងទឹកហូរពីថៃ កំពុងជន់លិចក្រុងប៉ោយប៉ែត អាជ្ញាធរដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះជម្លៀសពលរដ្ឋ និងត្រៀមសង្គ្រោះ បន្ទាន់២៤ម៉ោង” (น้ำท่วมและมวลน้ำจากไทยทะลักท่วมเมืองปอยเปต เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเร่งอพยพประชาชนและเตรียมพร้อมกู้ภัยตลอด 24 ชั่วโมง)

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สื่อกัมพูชา ที่พาดหัวน้ำท่วมมาจากไทย
DAP News

โดยเนื้อหาระบุว่า ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันประกอบกับมวลน้ำมหาศาลที่ไหลทะลักมาจากฝั่งไทย กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อพื้นที่ชายแดนตอนใต้ของเมืองปอยเปต ทำให้นายปาน เขม บุนธน หัวหน้าคณะทำงานส่วนกลางประจำเมืองปอยเปต และนายเกียต ฮุล นายกเทศมนตรีเมืองปอยเปต ต้องนำคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ

สถานการณ์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 พร้อมวางแผนรับมือล่วงหน้า และสั่งการให้หน่วยงานเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์กู้ภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงที มุ่งรักษาความปลอดภัยและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด

ประกาศเตือนภัยฉุกเฉินจากจังหวัดสระแก้วระบุชัดเจนว่า ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2569 อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมจะส่งผลกระทบรุนแรง อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติฉับพลัน เช่น น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากจากภูเขา และดินถล่มรุนแรง ซึ่งพื้นที่ชนบทและชุมชนเมืองอาจไม่สามารถรับมือหรือระบายน้ำได้ทัน

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จากการประเมินสถานการณ์จริง คณะทำงานและหน่วยกู้ภัยร่วมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็ก พร้อมเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าขุดลอกทางน้ำเพื่อเบี่ยงกระแสน้ำ ไม่ให้ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนรุนแรงไปกว่าเดิม

ควบคู่ไปกับมาตรการช่วยเหลือ เทศบาลเมืองปอยเปตได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุด และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อปกป้องชีวิตและลดผลกระทบที่จะเกิดกับแต่ละครอบครัวให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ ประเด็นการพาดหัวข่าวของสื่อกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงประเทศไทยนั้น ยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของกัมพูชามีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากน้อยเพียงใด และสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองปอยเปตได้รับผลกระทบจากมวลน้ำฝั่งไทยตามที่สื่อกัมพูชาระบุจริงหรือไม่

ที่มา: DAP News

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 14:11 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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