เช็ก 5 จุดจอดรถฟรี บรรเทาทุกข์ชาวรังสิต หลังระดับน้ำคลองรังสิตส่อวิกฤต-ขึ้นธงส้ม
เช็ก 5 จุดจอดรถฟรี บรรเทาทุกข์ชาวรังสิต หลังระดับน้ำคลองรังสิตส่อวิกฤต แตะ 1.66 เมตร ล่าสุดชักธงส้ม เตือนปชช.ยกของขึ้นที่สูง เฝ้าระวังน้ำท่วม
สำหรับสถานการณ์การเฝ้าระวังน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ล่าสุดมีรายงานระดับเพิ่มสูงขึ้นแตะ 1.66 เมตร ภายในเวลาอันรวดเร็ว เทศบาลนครรังสิตประกาศ “ธงส้ม” เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งยกของขึ้นที่สูง หลังฝนตกต่อเนื่อง
ล่าสุดเพจ เทศบาลนครรังสิต ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ 5 สถานที่จอดรถฟรี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนชาวรังสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ระบุว่า
“#เทศบาลนครรังสิตร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อม 5 จุด สถานที่จอดรถ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่รังสิต ซึ่งมีความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องติดต่อกัน
1. โดมอเนกประสงค์ซอยรังสิต-นครนายก 30
2. อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบุรี
3. อาคารจอดรถ ชั้น 1U ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จำนวน 300 คัน ลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (วันที่ 25 – 28 กันยายน 2569)
4. อาคารจอดรถ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 5 และชั้น 6 จำนวน 200 คัน
5. ลานจอดรถ ข้างโรงแรมรังสิตเรสซิเดนซ์แอนด์โฮเทล จำนวน 100 คัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0 2567 6000 ต่อ 602 ในวันและเวลาราชการ
– ศูนย์ควบคุมและสั่งการนครรังสิต โทร. 0 2567 6000 ต่อ 119 หรือ 0 2567 3388 ตลอด 24 ชั่วโมง”
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อ้างอิงจาก : FB เทศบาลนครรังสิต