ผู้ชุมนุมร่วมแต่งชุด “หมีพูห์” ประท้วง “สีจิ้นผิง” ขณะทำภารกิจเยือนสหรัฐอเมริกา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 13:47 น.

ผู้ชุมนุมร่วมแต่งชุด “หมีพูห์” ประท้วง “สีจิ้นผิง” ขณะทำภารกิจเยือนสหรัฐอเมริกา 23-25 ต.ค. โดยแสดงความไม่พดใจในหลายประเด็น

เมื่อวันที่ 25 กันยายน สำนักข่าว AP รายงานว่า ผู้ชุมนุมได้แต่งตัวเป็น “วินนี่ เดอะ พูห์” เพื่อรวมตัวประท้วงนาย สี จิ้นผิง ผู้นำจีนขณะเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยผู้ชุมนุมนั้นมีเรื่องเรียกร้องหลายประเด็น ตั้งแต่การเรียกร้องอิสระทางศาสนาและเสรีภาพที่มากขึ้นในทิเบต ฮ่องกง และเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยในซินเจียง ไปจนถึงข้อเรียกร้องให้กันจีนออกไปจากไต้หวันซึ่งปกครองตนเอง โดยผู้ชุมนุมรวมตัวหน้าทำเนียบขา พร้อมตะโกนข้อความต่อต้านนายสี

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อย่างไรก็ตามก็มีชาวจีนอีกราวๆ 200 คน รวมตัวที่หน้าโรงแรมของนายสีจิ้นผิง และแสดงการต้อนรับและสนับสนุนอย่างเต็มที่

สำหรับ สี จิ้นผิง เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ เพื่อพบหารือกับโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯที่ทำเนียบขาว และได้มีการหารือกันหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือ AI มีกำหนดการตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 25 กันยายน 2026 รวมระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 13:47 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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