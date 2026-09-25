ผู้ชุมนุมร่วมแต่งชุด “หมีพูห์” ประท้วง “สีจิ้นผิง” ขณะทำภารกิจเยือนสหรัฐอเมริกา
ผู้ชุมนุมร่วมแต่งชุด “หมีพูห์” ประท้วง “สีจิ้นผิง” ขณะทำภารกิจเยือนสหรัฐอเมริกา 23-25 ต.ค. โดยแสดงความไม่พดใจในหลายประเด็น
เมื่อวันที่ 25 กันยายน สำนักข่าว AP รายงานว่า ผู้ชุมนุมได้แต่งตัวเป็น “วินนี่ เดอะ พูห์” เพื่อรวมตัวประท้วงนาย สี จิ้นผิง ผู้นำจีนขณะเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยผู้ชุมนุมนั้นมีเรื่องเรียกร้องหลายประเด็น ตั้งแต่การเรียกร้องอิสระทางศาสนาและเสรีภาพที่มากขึ้นในทิเบต ฮ่องกง และเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยในซินเจียง ไปจนถึงข้อเรียกร้องให้กันจีนออกไปจากไต้หวันซึ่งปกครองตนเอง โดยผู้ชุมนุมรวมตัวหน้าทำเนียบขา พร้อมตะโกนข้อความต่อต้านนายสี
อย่างไรก็ตามก็มีชาวจีนอีกราวๆ 200 คน รวมตัวที่หน้าโรงแรมของนายสีจิ้นผิง และแสดงการต้อนรับและสนับสนุนอย่างเต็มที่
สำหรับ สี จิ้นผิง เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ เพื่อพบหารือกับโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯที่ทำเนียบขาว และได้มีการหารือกันหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือ AI มีกำหนดการตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 25 กันยายน 2026 รวมระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน
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