ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัย ก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงครามเพียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 13:25 น.
ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัยก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงครามเพียบ

ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัย ก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงคราม ทั้งปืนกล M60 และระเบิดเพียบ

25 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 09.27 น. ศูนย์วิทยุสายด่วน 199 ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนอย่างรุนแรง ภายในซอยจรัสลาภ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด โดยเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคาร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อจึงรีบนำกำลังพลและรถน้ำเร่งรัดเดินทางไประงับเหตุและเร่งช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเสี่ยงชีวิตเข้าตัวบ้านเพื่อฉีดน้ำและค้นหาผู้รอดชีวิต ได้มีเสียงปืนยิงสวนออกมาจากภายในบ้านหลายนัดติดต่อกัน จนต้องสั่งถอยออกมาตรึงกำลังนอกระยะอย่างรวดเร็ว พร้อมประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าควบคุมสถานการณ์

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จากการประเมินในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ต้องตะลึงเมื่อพบว่าภายในบ้านหลังดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงเคหสถานทั่วไป แต่กลับมีคลังอาวุธสงครามร้ายแรง โดยตรวจพบปืนกลหนัก M60 มากถึง 2 กระบอก ปืนพกสั้นแรงสูง Desert Eagle รวมถึงวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดอีกจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงภัยระดับสูงสุดต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ในรัศมีใกล้เคียง

ในพื้นที่เป็นไปอย่างตึงเครียด เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษอาวุธครบมือและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ได้เข้าทำการปิดล้อม ซอยจรัสลาภ กั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายร้ายแรง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้เด็ดขาด ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีรายงานยืนยันว่า ชายผู้ก่อเหตุตัดสินใจใช้อาวุธปืนลั่นกลไกวิสามัญตนเอง เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพัก

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน และชุด EOD กำลังอยู่ระหว่างการใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด รวมถึงตรวจสอบที่มาของคลังอาวุธสงครามทั้งหมด ส่วนสาเหตุความเครียดหรือแรงจูงใจในการก่อเหตุสลดครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 13:25 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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