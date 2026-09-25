อธิบดี ปภ. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด ท่วมแล้ว 12 จังหวัด กระทบ 3 หมื่นชีวิต
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด ท่วมแล้ว 12 จังหวัด กระทบประชาชนแล้วกว่า 3 หมื่นคน
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือ มาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลาง ทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด
ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด และสุรินทร์ รวม 38 อำเภอ 143 ตำบล 596 หมู่บ้าน 11,796 ครัวเรือน 37,036 คน ได้แก่
จ.เพชรบูรณ์ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสัก รวม 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 280 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จ.นครสวรรค์ เกิดน้ำท่วมใน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ไพศาลี อ.ท่าตะโก อ.ตากฟ้า อ.พยุหะคีรี อ.บรรพตพิสัย อ.ลาดยาว รวม 26 ตำบล 131 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 184 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว
จ.อุทัยธานี เกิดน้ำท่วมใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.สว่างอารมณ์ อ.หนองขาหย่าง อ.เมืองฯ รวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 60 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จ.สิงห์บุรี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว
จ.สุพรรณบุรี เกิดน้ำท่วม 5 อำเภอ ได้แก่ อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง อ.เมืองฯ อ.ศรีประจันต์ อ.ดอนเจดีย์ รวม 24 ตำบล 133 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,548 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
จ.สระบุรี เกิดน้ำท่วมใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองแซง อ.มวกเหล็ก อ.เมืองฯ รวม 6 ตำบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 179 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จ.พระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.ผักไห่ อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.พระนครศรีอยุธยา รวม 55 ตำบล 240 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,030 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว
จ.ปราจีนบุรี เกิดน้ำท่วม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 136 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว
จ.ฉะเชิงเทรา เกิดน้ำท่วม 3 อำเภอ ได้แก่ อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.พนมสารคาม อ.บางคล้า รวม 8 ตำบล 22 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 117 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
จ.สระแก้ว เกิดน้ำท่วมใน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ อ.วัฒนานคร อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง อ.คลองหาด อ.วังน้ำเย็น รวม 14 ตำบล 32 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 227 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
จ.ตราด เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จ.สุรินทร์ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ระดับน้ำลดลง
ปภ. ได้ประสานสำนักงาน ปภ.จังหวัด ศูนย์ ปภ.เขต อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยทหาร จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ปภ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย อาทิ รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิต เข้าสูบและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมช่วยยกสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูงและอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังที่ปลอดภัย และสนับสนุนน้ำดื่ม รวมถึงประสานการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ได้กำชับให้สำนักงาน ปภ.จังหวัด เร่งประสานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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