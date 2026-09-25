“พี่หนุ่ม กรรชัย” เฉลยเอง ใครคือ 2 ของพิธีกรช่องดัง ถูก DSI เรียกถามเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ
พี่หนุ่ม กรรชัย เฉลยเอง ใครคือ 2 ของพิธีกรช่องดัง ถูก DSI เรียกถามเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ คือตนกับพุทธเอง ไปในฐานะพยานไม่ใช่จำเลย
เพจเฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน!! DSI เตรียมเรียก พิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ” ท่ามกลางความสงสัยว่าพิธีกรคนดังกล่าวคือใครนั้น
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรคนดังได้รายงานถึงประเด็นดังกล่าวผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ระบุว่า คนถามตนมาเยอะมาก ก่อนยอมรับว่าพิธีกรคือตนกับ พุทธ อภิวรรณ บอกได้เลยเพราะไม่ต้องปิดอะไร เรียกเพื่อไปให้ข้อมูล ในคดีที่มีการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหนึ่ง เดี๋ยวคงต้องดูวันที่ต้องไป ยินดีที่จะไป เท่าที่ทราบคุณพุทธก็น่าจะไปเหมือนกัน
ก่อนจะพูดติดตลกหลังอ่านความเห็นชาวเน็ตว่า “ไปฐานะจำเลยหรอ” ใจร้าย ไม่ใช่ เรียกไปสอบเป็นพยาน ไปสอบเฉยๆ แต่ละคนรักหนุ่ม รักพุทธเหลือเกิน อยากให้เป็นจำเลยเหลือเกิน เขาเรียกไปสอบถามในฐานะพยาน
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