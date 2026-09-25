รวมเบอร์ฉุกเฉินน้ำท่วม 2569 สายด่วน ปภ. 1784 อพยพคน-สัตว์เลี้ยง
เช็กเบอร์โทรฉุกเฉินน้ำท่วม 2569 ช่องทางขอความช่วยเหลือ อพยพผู้ป่วยติดเตียง แจ้งเหตุสัตว์มีพิษ พร้อมลิงก์ไลน์ ปภ. และแอปฯ เช็คน้ำ ประชาชนพื้นที่เสี่ยงควรเซฟติดมือถือ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2569 ว่ามีน้ำท่วมใน 12 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด และสุรินทร์ กระทบ 38 อำเภอ 11,796 ครัวเรือน 37,036 คน
สุพรรณบุรีได้รับผลกระทบมากที่สุด 5,548 ครัวเรือน รองลงมาคือพระนครศรีอยุธยา 5,030 ครัวเรือน ระดับน้ำในสุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้วยังเพิ่มขึ้น
ปภ. แจ้งให้ 70 จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 กันยายน 2569 ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก
ผู้ประสบภัยหรือผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดต่อหน่วยงานได้ตามช่องทางด้านล่าง
แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ อพยพ (24 ชั่วโมง)
- 1784 สายด่วนนิรภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเหตุภัยพิบัติและขอความช่วยเหลือ
- ไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านแชต
- 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือ
- 191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ตำรวจ
- 199 ดับเพลิงและกู้ภัย รวมถึงสัตว์มีพิษหนีน้ำเข้าบ้าน
- 1111 ศูนย์บริการประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี
เช็กเส้นทาง ถนนขาด น้ำท่วมถนน
- 1193 ตำรวจทางหลวง สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ขอความช่วยเหลือบนทางหลวง
- 1586 สายด่วนกรมทางหลวง
- 1146 กรมทางหลวงชนบท แจ้งดินสไลด์หรือถนนขาด
- 1197 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร สภาพจราจรใน กทม. และปริมณฑล
แจ้งไฟฟ้าและประปาขัดข้อง
- 1130 การไฟฟ้านครหลวง พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
- 1129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พื้นที่นอกเขตการไฟฟ้านครหลวง
- 1125 การประปานครหลวง
- 1662 การประปาส่วนภูมิภาค
ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ
- 1460 สายด่วนกรมชลประทาน สถานการณ์น้ำและเขื่อน
- 1182 กรมอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศและประกาศเตือนภัย
- 1555 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม. แจ้งน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพฯ
- แอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT รับการแจ้งเตือนภัยจาก ปภ.
- แอปพลิเคชัน “เช็คน้ำ” ของ GISTDA ดูพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงจากภาพดาวเทียม
ภาพดาวเทียม GISTDA เช้าวันที่ 25 กันยายน พบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังระดับสูงในนครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี บางส่วนของกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด GISTDA แนะนำให้คนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง และย้ายสัตว์เลี้ยงกับยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัย
ปภ. ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งให้จังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว อาหาร และน้ำดื่มสำหรับผู้อพยพ
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Thai PBS: ปภ.เผยน้ำท่วม 12 จังหวัด กระทบ 11,796 ครัวเรือน
- Thai PBS: จิสด้าเปิดภาพดาวเทียม พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัด
- คมชัดลึก: ปภ. เตือน 70 จังหวัด และ กทม. เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน 23 – 27 ก.ย. 69
- TNews: เปิดลิสต์เบอร์สายด่วนรับมือน้ำท่วม
- การประปาส่วนภูมิภาค: PWA Contact Center 1662