เพจกรมอุตุฯ น้อยใจถูกด้อยค่า เทียบเพจ ที ลมฟ้าอากาศ ก่อนลบทิ้ง ชาวเน็ตแคปทัน
เพจกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ข้อความน้อยใจ หลังถูกนำไปเปรียบเทียบกับเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ก่อนลบออกภายในเวลาไม่นาน แต่ชาวเน็ตบันทึกภาพหน้าจอเอาไว้ทัน
กลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเพจเฟซบุ๊ก “กรมอุตุนิยมวิทยา” เผยแพร่ข้อความที่มีเนื้อหาสะท้อนความน้อยใจ จากกรณีที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเพจพยากรณ์อากาศเอกชน ท่ามกลางสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่
จากภาพหน้าจอที่ชาวเน็ตบันทึกไว้ ข้อความในโพสต์ระบุว่า “เรามาถึงจุดที่ลุ้นให้เกิดมหาอุทกภัยใหญ่สุด ตามที่ ที ลมฟ้าอากาศ ทำนายเป็นจริง เพื่อจะได้ด้อยค่ากรมอุตุกันงั้นหรือ…”
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวถูกลบออกจากเพจภายในเวลาไม่นานหลังเผยแพร่ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อความต้นฉบับได้โดยตรง เหลือเพียงภาพหน้าจอที่ถูกแชร์ต่อในโซเชียลมีเดีย
ขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงที่มาของโพสต์ดังกล่าว ว่าเป็นการโพสต์โดยผู้ดูแลเพจหรือเกิดจากสาเหตุใด
ย้อนที่มาของดราม่า
ก่อนหน้านี้ เพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” เผยแพร่ข้อความเตือนว่าอาจเกิดมหาอุทกภัยภายใน 120 ชั่วโมง จนเกิดกระแสวิตกในวงกว้าง
ต่อมากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงว่าเป็นฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชั่วโมงตามที่มีการเตือน และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ขณะที่เพจโคแฟคตรวจสอบแล้วยืนยันว่าข้อความเตือนมหาอุทกภัยดังกล่าวไม่ใช่ข้อความจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ด้านเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” เองก็เคยโพสต์ขอว่าอย่าด้อยค่าหน่วยงานรัฐ ยืนยันว่าไม่มีใครลอกใคร และสิ่งที่ทำคือการเตือนภัยล่วงหน้าเท่านั้น
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