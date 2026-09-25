ส่งกำลังใจ คิม กู้ดเบิร์น โพสต์ภาพนอนโรงพยาบาล ลั่นช่วงนี้ใช้ชีวิตยากหน่อย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 12:46 น.

“คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น” นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เจ้าของตำแหน่งมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2023 โพสต์ภาพนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ใส่ที่ครอบช่วยหายใจ พร้อมข้อความฝากถึงแฟน ๆ ให้ดูแลสุขภาพ

คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น (Kim Goodburn) นักแสดงและนายแบบหนุ่ม โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยให้เห็นว่ากำลังนอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล โดยมีอุปกรณ์พ่นยาครอบบริเวณจมูกและปาก พร้อมเขียนข้อความสั้น ๆ ว่า “ช่วงนี้ใช้ชีวิตยากหน่อยนะครับ ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วย”

ในโพสต์ดังกล่าว คิมไม่ได้ระบุว่าป่วยด้วยอาการใด เข้ารักษาตัวตั้งแต่เมื่อใด หรือต้องพักรักษาตัวนานเท่าไร ทำให้ยังไม่มีการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยของเจ้าตัว

โฆษณา

หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีแฟน ๆ เข้ามาแสดงความเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้หายป่วยไว ๆ จำนวนมาก

ส่งกำลังใจ คิม กู้ดเบิร์น โพสต์ภาพนอนโรงพยาบาล ลั่นช่วงนี้ใช้ชีวิตยากหน่อย

ประวัติ คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2542 ปัจจุบันอายุ 27 ปี เป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ พ่อเป็นชาวอังกฤษแม่เป็นคนไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ก่อนเข้าวงการบันเทิง คิมเป็นนักรักบี้ เคยเป็นกัปตันทีมรักบี้นักเรียนทีมชาติไทย และติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

เขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเข้าร่วมรายการ The Face Men Thailand ซีซัน 2 เมื่อปี 2561 ก่อนจะคว้าตำแหน่ง มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล ไทยแลนด์ 2023 และไปคว้าตำแหน่ง มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2023 ที่เวทีระดับโลก กลายเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ครองตำแหน่งนี้

คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น โพสต์ภาพนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

โฆษณา

ผลงานการแสดง

  • 2563 รักนะคะ โคกอีเก้ง รับบท มาร์ค
  • 2564 ดงพญาเย็น รับบท หมอก
  • 2565 ลวงลับ รับบท เจส
  • 2565 บอดี้การ์ดหมอลำ รับบท ดอน
  • 2566 ข้าวเหนียวทองคำ
  • 2566 ดอกไม้ในป่าคอนกรีต รับบท วิกอร์
  • 2566 รักปาฏิหาริย์ รับบท เจฟฟ์
  • 2566 แล้วแต่ลมจะพาไป รับบท มิสเตอร์เจมส์
  • 2568 เสียงสะท้อนจากเมืองที่สาบสูญ
  • 2568 โรลเลอร์โคสเตอร์ รับบท แลมป์
  • 2568 ให้ฉันเข้าไปในใจเธอ รับบท วิน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 12:46 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก

เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
นักตะกร้อทีมชาติไทย ฟาดลูกใส่แดนมาเลเซีย รอบชิงชนะเลิศทีมชุดชาย เอเชียนเกมส์ 2026

ช็อก แชมป์ 7 สมัย ตะกร้อชายไทย พ่ายมาเลเซีย 0-2 คว้าเหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที&#039; ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด

ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026

1 นาที ที่แล้ว
เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก ข่าว

เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก

7 นาที ที่แล้ว
นักตะกร้อทีมชาติไทย ฟาดลูกใส่แดนมาเลเซีย รอบชิงชนะเลิศทีมชุดชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ช็อก แชมป์ 7 สมัย ตะกร้อชายไทย พ่ายมาเลเซีย 0-2 คว้าเหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ 2026

15 นาที ที่แล้ว
ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที&#039; ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด ข่าว

ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด

33 นาที ที่แล้ว
จับคาบ้าน สาวประเภทสอง ลวงดช. 16 ถ่ายคลิปเสียว ขายกลุ่มลับ 300 ข่าวอาชญากรรม

จับคาบ้าน สาวประเภทสอง ลวงดช. 16 ถ่ายคลิปเสียว ขายกลุ่มลับ 300

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” ยื่นขอให้ดำเนินคดี “ที ลมฟ้าอากาศ” โพสต์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เช็ก 5 จุดจอดรถฟรี บรรเทาทุกข์ชาวรังสิต หลังระดับน้ำคลองรังสิตส่อวิกฤต-ขึ้นธงส้ม

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา พาดหัวแรง! มวลน้ำจากไทย ทะลักท่วมปอยเปต ต้องเร่งอพยพประชาชน

58 นาที ที่แล้ว
ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง ข่าวกีฬา

ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทรงพล” สส.ภูมิใจไทย แจกโฟมให้ประชาชน เตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่อยุธยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้ชุมนุมร่วมแต่งชุด “หมีพูห์” ประท้วง “สีจิ้นผิง” ขณะทำภารกิจเยือนสหรัฐอเมริกา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เรือคลองแสนแสบหยุดวิ่งชั่วคราว น้ำแตะระดับสูง รถติดสาหัสคูณสอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัยก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงครามเพียบ ข่าว

ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัย ก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงครามเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวมเบอร์ฉุกเฉินน้ำท่วม 2569 สายด่วน ปภ. 1784 อพยพคน-สัตว์เลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจกรมอุตุฯ น้อยใจถูกด้อยค่า เทียบเพจ ที ลมฟ้าอากาศ ก่อนลบทิ้ง ชาวเน็ตแคปทัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว ข่าวต่างประเทศ

จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำท่วมรอบนี้ได้เงินเยียวยาไหม? เช็กเงื่อนไข 9,000 บาท ใครมีสิทธิ ลงทะเบียนที่ไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“คมนาคม” เอาจริงดีเดย์ 1 ต.ค. นี้ ยกระดับบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน จ.สระแก้ว ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง-รถ ทันที ข่าว

ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน จ.สระแก้ว ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง-รถ ทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พัทยาชักธงแดง ห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาด เจอคลื่นลมแรง เรืออับปางแล้ว 6 ลำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยุดใช้ทันที ซีกัลเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพา 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงแรงดันสูง ข่าว

หยุดใช้ทันที ซีกัลเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพา 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงแรงดันสูง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนโพสต์เก่า เจ้าของเพจ KornKT ตัดพ้อ เพจอากาศดังดูดภาพ-เนื้อหา ไปโพสต์ใหม่ ข่าว

ย้อนโพสต์เก่า เจ้าของเพจ KornKT ตัดพ้อ เพจอากาศดังดูดภาพ-เนื้อหา ไปโพสต์ใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นจวก ทรัมป์ ใช้ดีลขายอาวุธไต้หวันต่อรองจีน หวั่นกระทบความมั่นคง ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นจวก ทรัมป์ ใช้ดีลขายอาวุธไต้หวันต่อรองจีน หวั่นกระทบความมั่นคง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สู้ต่อไม่ไหว! ร้านสเต็กเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 ก.ย.นี้ ขอโทษลูกค้า พยายามที่สุดแล้ว เศรษฐกิจ

สู้ต่อไม่ไหว! ร้านสเต็กเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 ก.ย.นี้ ขอโทษลูกค้า พยายามที่สุดแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปวิกฤตคนบันเทิง ดาราหนัง The Princess Diaries เสี่ยงประกันสุขภาพขาด เพราะเงินไม่พอ