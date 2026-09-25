ส่งกำลังใจ คิม กู้ดเบิร์น โพสต์ภาพนอนโรงพยาบาล ลั่นช่วงนี้ใช้ชีวิตยากหน่อย
“คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น” นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เจ้าของตำแหน่งมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2023 โพสต์ภาพนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ใส่ที่ครอบช่วยหายใจ พร้อมข้อความฝากถึงแฟน ๆ ให้ดูแลสุขภาพ
คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น (Kim Goodburn) นักแสดงและนายแบบหนุ่ม โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยให้เห็นว่ากำลังนอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล โดยมีอุปกรณ์พ่นยาครอบบริเวณจมูกและปาก พร้อมเขียนข้อความสั้น ๆ ว่า “ช่วงนี้ใช้ชีวิตยากหน่อยนะครับ ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วย”
ในโพสต์ดังกล่าว คิมไม่ได้ระบุว่าป่วยด้วยอาการใด เข้ารักษาตัวตั้งแต่เมื่อใด หรือต้องพักรักษาตัวนานเท่าไร ทำให้ยังไม่มีการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยของเจ้าตัว
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีแฟน ๆ เข้ามาแสดงความเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้หายป่วยไว ๆ จำนวนมาก
ประวัติ คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2542 ปัจจุบันอายุ 27 ปี เป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ พ่อเป็นชาวอังกฤษแม่เป็นคนไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ก่อนเข้าวงการบันเทิง คิมเป็นนักรักบี้ เคยเป็นกัปตันทีมรักบี้นักเรียนทีมชาติไทย และติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
เขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเข้าร่วมรายการ The Face Men Thailand ซีซัน 2 เมื่อปี 2561 ก่อนจะคว้าตำแหน่ง มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล ไทยแลนด์ 2023 และไปคว้าตำแหน่ง มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2023 ที่เวทีระดับโลก กลายเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ครองตำแหน่งนี้
ผลงานการแสดง
- 2563 รักนะคะ โคกอีเก้ง รับบท มาร์ค
- 2564 ดงพญาเย็น รับบท หมอก
- 2565 ลวงลับ รับบท เจส
- 2565 บอดี้การ์ดหมอลำ รับบท ดอน
- 2566 ข้าวเหนียวทองคำ
- 2566 ดอกไม้ในป่าคอนกรีต รับบท วิกอร์
- 2566 รักปาฏิหาริย์ รับบท เจฟฟ์
- 2566 แล้วแต่ลมจะพาไป รับบท มิสเตอร์เจมส์
- 2568 เสียงสะท้อนจากเมืองที่สาบสูญ
- 2568 โรลเลอร์โคสเตอร์ รับบท แลมป์
- 2568 ให้ฉันเข้าไปในใจเธอ รับบท วิน
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