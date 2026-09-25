จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว
คลิปไวรัล 5 ล้านวิว แฟนเบสบอลจวกหนุ่มนั่งกินเฉย ปล่อยแม่ลูกอ่อนหอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง เบียดเข้าที่นั่งพร้อมของกินเต็มมือ ฝ่ายชายไม่ลุกช่วยซ้ำถามหาซอส โซเชียลเดือดอ่านปากขู่ต่อยจมูก
คลิปวิดีโอจากการถ่ายทอดสดการแข่งขันเบสบอล เมเจอร์ลีก ระหว่างทีมซานฟรานซิสโก ไจแอนต์ส กับทีมมินนิโซตา ทวินส์ มียอดเข้าชมบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) ทะลุ 5.3 ล้านครั้งในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง กล้องจับภาพหญิงคนหนึ่งสวมหมวกทีมไจแอนต์ส เดินเบียดกลับเข้าที่นั่งกลางแถว สะพายลูกน้อยไว้แนบอก พร้อมถือจานอาหารเต็มมือถึง 3 จาน ชายที่นั่งข้างตัวไม่คิดลุกขึ้นมาช่วยหยิบจับ
ไมค์ ครูคอฟ กับ ดเวย์น ไคเปอร์ สองผู้บรรยายชื่อดังของช่อง NBC Sports Bay Area สังเกตเห็นเหตุการณ์เข้าพอดี ไคเปอร์อุทานด้วยความทึ่ง ครูคอฟกล่าวยกย่องว่า นี่คือนิยามของยอดคุณแม่ที่ทำหลายสิ่งพร้อมกันได้ดีเยี่ยม ทั้งยังยกตำแหน่งแม่แห่งปีให้ คาดว่าน่าจะได้กินอาหารเป็นคนสุดท้าย
กล้องถ่ายทอดสดจับภาพต่อเนื่องขณะหญิงสาวกำลังนั่งลง ชายคนสนิทที่นั่งข้างๆ ลุกขึ้นยืนชั่วครู่ ขยับปากพูดคล้ายกำลังทวงถามบางอย่าง ผู้บรรยายแซวว่าฝ่ายชายน่าจะถามหาซอสมะเขือเทศ หลังจากนั้น ชายนั่งเคี้ยวเฟรนช์ฟรายส์อย่างสบายใจ ปล่อยให้แม่พยายามจัดแจงที่นั่งให้ลูกน้อยอย่างทุลักทุเล ก่อนหันไปพูดบางอย่างใส่เธอ หญิงสาวจึงหันไปพูดกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนที่นั่งข้างเคียง ผู้บรรยายอ่านริมฝีปากได้ความว่า “ฉันจะต่อยจมูกเขาให้ดู”
ผู้ชมในโลกออนไลน์ต่างพากันเข้ามาชื่นชมความทุ่มเทของคุณแม่ พร้อมรุมวิจารณ์พฤติกรรมของฝ่ายชายอย่างหนัก ชี้ว่าขาดความเอาใจใส่ ไม่คิดช่วยเหลือคู่ชีวิตที่กำลังลำบาก ทั้งที่ตนเองนั่งรับประทานอาหารอย่างสบายใจ
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