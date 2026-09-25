กำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู
เปิดกำหนดการสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี
นับเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียบุคคลสำคัญชั้นครูของวงการภาพยนตร์ไทยอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า เปี๊ยก โปสเตอร์ หรือ สมบูรณ์สุข นิยมสิริ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยระดับอาวุโส และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) จากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 เวลา 13.15 น.ที่ผ่านมา สิริอายุ 93 ปี
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ ได้โพสต์แจ้งกำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครูของไทย เสียชีวิตด้วยโรคชรา ในวัย 93 ปี โดยพิธีบำเพ็ญกุศลจัดขึ้น ณ ศาลา 3 วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) ตั้งแต่วันที่ 29-30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2569 จากนั้นทางครอบครัวจะบรรจุไว้ 100 วัน เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไป
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อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์