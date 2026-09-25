กำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 13:28 น.
กำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

เปิดกำหนดการสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

นับเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียบุคคลสำคัญชั้นครูของวงการภาพยนตร์ไทยอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า เปี๊ยก โปสเตอร์ หรือ สมบูรณ์สุข นิยมสิริ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยระดับอาวุโส และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) จากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 เวลา 13.15 น.ที่ผ่านมา สิริอายุ 93 ปี

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ ได้โพสต์แจ้งกำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครูของไทย เสียชีวิตด้วยโรคชรา ในวัย 93 ปี โดยพิธีบำเพ็ญกุศลจัดขึ้น ณ ศาลา 3 วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) ตั้งแต่วันที่ 29-30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2569 จากนั้นทางครอบครัวจะบรรจุไว้ 100 วัน เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไป

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กำหนดการบำเพ็ญกุศล เปี๊ยก โปสเตอร์ ตำนานผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เสียชีวิตในวัย 93 ปี
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์

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อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 13:28 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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