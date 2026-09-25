น้ำท่วมรอบนี้ได้เงินเยียวยาไหม? เช็กเงื่อนไข 9,000 บาท ใครมีสิทธิ ลงทะเบียนที่ไหน
บ้านที่ถูกน้ำท่วมระหว่าง 15 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2569 ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทได้ หากอยู่ในเขตประกาศภัยและผ่านการตรวจสอบ ส่วนภัยตั้งแต่ 1 ตุลาคม เปลี่ยนไปใช้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
ครัวเรือนที่บ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนปี 2569 มีสิทธิขอรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาท แต่เงินไม่ได้โอนให้อัตโนมัติ บ้านต้องอยู่ในเขตที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย และต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐก่อน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์นี้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 พร้อมอนุมัติงบกลาง 558,739,000 บาท วงเงินคำนวณจากข้อมูลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ครอบคลุม 41 จังหวัด ครัวเรือนได้รับผลกระทบเบื้องต้น 60,971 ครัวเรือน และผู้เสียชีวิต 5 รายที่จังหวัดน่าน
เงิน 9,000 บาท จ่ายใน 2 กรณี
- บ้านถูกน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำล้นตลิ่ง ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินเสียหาย
- บ้านถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 7 วัน
กรณีมีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรือจากอุทกภัยโดยตรง เช่น จมน้ำ หรือถูกกระแสน้ำพัด ครอบครัวได้รับเงินรายละ 2,000,000 บาท
เงื่อนไขที่ต้องผ่านครบทั้ง 4 ข้อ
- บ้านอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัย หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- มีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ออกให้
- มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนคนใดคนหนึ่งรับรอง
- ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอและระดับจังหวัด
ครัวเรือนที่ประสบภัยหลายครั้งได้รับเงินเพียงครั้งเดียว
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 กระทรวงมหาดไทยเสนอให้คงจ่ายเงินตามเกณฑ์นี้สำหรับภัยที่เกิดระหว่าง 15 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2569 เพราะเป็นช่วงก่อนประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครอง น้ำท่วมปลายเดือนกันยายนจึงยังอยู่ในกรอบเวลาของเกณฑ์ 9,000 บาท
ช่องทางยื่นคำร้อง
- แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เชื่อมกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และติดตามสถานะได้ทันที
- อปท. ในพื้นที่ ยื่นเรื่องด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเข้าระบบให้
ผู้ประสบภัยไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือรูปถ่าย เพราะ ปภ. สั่งทุกจังหวัดให้เลิกเรียกเอกสารที่รัฐตรวจสอบเองได้ ให้แจ้งข้อมูลกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอ
ธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ผู้มีสิทธิจึงควรผูกพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า รัฐบาลสั่งให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบโดยไม่ต้องรอครบทั้งหมู่บ้าน และให้จังหวัดจ่ายเงินให้เสร็จภายใน 90 วันนับจากได้รับจัดสรรงบประมาณ
ภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 จะเปลี่ยนไปใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ รัฐซื้อประกันให้ที่อยู่อาศัยราว 30 ล้านหลัง คุ้มครองถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2570
ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมตามประกันภัยพิบัติ
- ค่าสินไหมเบื้องต้น 10,000 บาท
- เพิ่มได้อีกสูงสุด 90,000 บาท
- รวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัย
- ผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วม วาตภัย หรือแผ่นดินไหว ได้รับ 2,000,000 บาทต่อคน
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- รัฐบาลไทย: รัฐบาลแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม ลงทะเบียนได้ทั้งแอป “ทางรัฐ” และ อปท.
- กรมประชาสัมพันธ์: ครม. อนุมัติงบกลาง 558 ล้าน เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 69
- รัฐบาลไทย: รัฐบาลย้ำเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสาร
- NBT กาญจนบุรี: รัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติ เริ่มคุ้มครอง 1 ต.ค. 69
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด: ครม. เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ