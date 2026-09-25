น้ำท่วมรอบนี้ได้เงินเยียวยาไหม? เช็กเงื่อนไข 9,000 บาท ใครมีสิทธิ ลงทะเบียนที่ไหน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:58 น.

บ้านที่ถูกน้ำท่วมระหว่าง 15 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2569 ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทได้ หากอยู่ในเขตประกาศภัยและผ่านการตรวจสอบ ส่วนภัยตั้งแต่ 1 ตุลาคม เปลี่ยนไปใช้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ

ครัวเรือนที่บ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนปี 2569 มีสิทธิขอรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาท แต่เงินไม่ได้โอนให้อัตโนมัติ บ้านต้องอยู่ในเขตที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย และต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐก่อน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์นี้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 พร้อมอนุมัติงบกลาง 558,739,000 บาท วงเงินคำนวณจากข้อมูลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ครอบคลุม 41 จังหวัด ครัวเรือนได้รับผลกระทบเบื้องต้น 60,971 ครัวเรือน และผู้เสียชีวิต 5 รายที่จังหวัดน่าน

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เงิน 9,000 บาท จ่ายใน 2 กรณี

  • บ้านถูกน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำล้นตลิ่ง ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินเสียหาย
  • บ้านถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 7 วัน

กรณีมีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรือจากอุทกภัยโดยตรง เช่น จมน้ำ หรือถูกกระแสน้ำพัด ครอบครัวได้รับเงินรายละ 2,000,000 บาท

เงื่อนไขที่ต้องผ่านครบทั้ง 4 ข้อ

  1. บ้านอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัย หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  2. มีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ออกให้
  3. มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนคนใดคนหนึ่งรับรอง
  4. ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอและระดับจังหวัด

ครัวเรือนที่ประสบภัยหลายครั้งได้รับเงินเพียงครั้งเดียว

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 กระทรวงมหาดไทยเสนอให้คงจ่ายเงินตามเกณฑ์นี้สำหรับภัยที่เกิดระหว่าง 15 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2569 เพราะเป็นช่วงก่อนประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครอง น้ำท่วมปลายเดือนกันยายนจึงยังอยู่ในกรอบเวลาของเกณฑ์ 9,000 บาท

ช่องทางยื่นคำร้อง

  • แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เชื่อมกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และติดตามสถานะได้ทันที
  • อปท. ในพื้นที่ ยื่นเรื่องด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเข้าระบบให้

ผู้ประสบภัยไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือรูปถ่าย เพราะ ปภ. สั่งทุกจังหวัดให้เลิกเรียกเอกสารที่รัฐตรวจสอบเองได้ ให้แจ้งข้อมูลกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอ

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ธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ผู้มีสิทธิจึงควรผูกพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า รัฐบาลสั่งให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบโดยไม่ต้องรอครบทั้งหมู่บ้าน และให้จังหวัดจ่ายเงินให้เสร็จภายใน 90 วันนับจากได้รับจัดสรรงบประมาณ

ภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 จะเปลี่ยนไปใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ รัฐซื้อประกันให้ที่อยู่อาศัยราว 30 ล้านหลัง คุ้มครองถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2570

ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมตามประกันภัยพิบัติ

  • ค่าสินไหมเบื้องต้น 10,000 บาท
  • เพิ่มได้อีกสูงสุด 90,000 บาท
  • รวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัย
  • ผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วม วาตภัย หรือแผ่นดินไหว ได้รับ 2,000,000 บาทต่อคน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:58 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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