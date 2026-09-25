“คมนาคม” เอาจริงดีเดย์ 1 ต.ค. นี้ ยกระดับบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:49 น.

“คมนาคม” เอาจริงดีเดย์ 1 ต.ค. นี้ ยกระดับบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย และแข่งขันเป็นธรรม

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมยกระดับรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 8 ราย ได้แก่ Grab Bolt inDrive TADA MAXIM LINE MAN Lalamove และ FINGOGO เข้าร่วมประชุม เพื่อยกระดับการให้บริการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

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นายสิริพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมภายใต้กติกาเดียวกัน นับจากการประกาศเจตจำนงความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปฯ ทั้ง 8 ราย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ได้เกิดความตื่นตัวของผู้ขับรถในการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจน โดยจำนวนการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะจากเฉลี่ย 2,915 เพิ่มเป็น 8,839 ใบต่อเดือน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ จากเฉลี่ย 2,271 เพิ่มเป็น 9,383 ใบต่อเดือน หรือกว่า 3 เท่าตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความร่วมมือที่ผ่านมาเกิดผลเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป กระทรวงคมนาคม จะยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น ทั้งกับผู้ให้บริการแอปฯ ผู้ขับรถ และรถที่นำมาให้บริการ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งโทษจะแตกต่างกันไปตามฐานความผิด และอาจมีทั้งโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะนำมาตรการ “สมุดพก App” มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับ และติดตามการดำเนินงานของ ผู้ให้บริการแอปฯ อย่างเป็นระบบ

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โดยจะบันทึกและติดตามกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด อาทิ การจ่ายงานให้ผู้ขับรถที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ หรือการจ่ายงานให้รถที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง เพื่อให้แต่ละแพลตฟอร์มมีส่วนรับผิดชอบในการตรวจสอบผู้ขับรถและรถก่อนนำเข้าสู่ระบบให้บริการ มาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสามารถติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละแอปฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ประกอบการดำเนินมาตรการทางกฎหมายและทางปกครองตามระดับของการฝ่าฝืน ตั้งแต่การตักเตือน การระงับการให้บริการ ไปจนถึงการยกเลิกการรับรองแอปฯ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่องหรือไม่ดำเนินการแก้ไข พร้อมประสานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายสรพงศ์ กล่าวเสริมว่า ก่อนเข้าสู่การบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มงวด ขบ. ได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งรถและผู้ขับรถสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ทั้งการขยายเวลาให้บริการเป็นกรณีพิเศษ และการประสานผู้ให้บริการแอปฯ เพื่อนัดหมายผู้ขับรถเข้าดำเนินการขอรับใบอนุญาตเป็นกลุ่มเพื่อให้ผู้ขับรถสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องก่อนเริ่มยกระดับการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป โดย ขบ. พร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง แต่เมื่อเข้าสู่วันที่ 1 ตุลาคม นี้แล้ว การให้บริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมาตรฐานเดียวกันอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ารถทุกคันและผู้ขับรถทุกคนที่ให้บริการมีความถูกต้อง ปลอดภัย และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการ

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ทั้งหมดมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รับบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่กับการสร้างความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแอปฯ ในการดูแลรถและผู้ขับรถในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย และส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส ภายใต้กติกาและมาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งให้เกิดความสมดุลระหว่าง ความปลอดภัยของประชาชน ความรับผิดชอบของแพลตฟอร์ม และความเป็นธรรมในการแข่งขัน เพื่อยกระดับรถรับจ้างผ่านแอปฯ ให้เป็นบริการขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอย่างยั่งยืน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:49 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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