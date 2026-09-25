ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:52 น.
ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ

ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เพียบ แม้ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร

25 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน!! DSI เตรียมเรียก พิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ”

โพสต์ของ ทนายษิทรา
FB/ ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ

นอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่า “ควรให้ความร่วมมือนะครับ เพราะประชาชนก็อยากรู้ความจริง” , “โพสนี้ครบ 10,000 แชร์จะมาเฉลยนะครับ”

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ทั้งนี้ ไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าพิธีกรทั้งสองรายนี้มีใครบ้าง รวมทั้งยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดด้วยว่าถูกเรียกด้วยสาเหตุใด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:52 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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