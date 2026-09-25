ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ
ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เพียบ แม้ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
25 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน!! DSI เตรียมเรียก พิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ”
นอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่า “ควรให้ความร่วมมือนะครับ เพราะประชาชนก็อยากรู้ความจริง” , “โพสนี้ครบ 10,000 แชร์จะมาเฉลยนะครับ”
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ทั้งนี้ ไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าพิธีกรทั้งสองรายนี้มีใครบ้าง รวมทั้งยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดด้วยว่าถูกเรียกด้วยสาเหตุใด
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