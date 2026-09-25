ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน จ.สระแก้ว ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง-รถ ทันที
ด่วน! ปภ. แจ้งเตือนประชาชน จ.สระแก้ว ยกของขึ้นที่สูง เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง-รถออกจากพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น – อ.เมืองสระแก้ว – อ.เขาฉกรรจ์ ทันที
วันที่ 25 กันยายน 2569 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน เนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำ และมีการเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึง เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมลำน้ำ-ที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะชุมชนริมคลอง ต.ทุ่งมหาเจริญ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น / ต.พระเพลิง ต.หนองหว้า ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ / ต.สระขวัญ ต.สระแก้ว ต.ศาลาลำดวน ต.บ้านแก้ง ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถและกลุ่มเปราะบางในทันที หากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่
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อ้างอิงจาก : FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, เรื่องเล่าเช้านี้