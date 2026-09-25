หยุดใช้ทันที ซีกัลเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพา 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงแรงดันสูง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:37 น.
หยุดใช้ทันที ซีกัลเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพา 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงแรงดันสูง
ภาพจาก : Seagull Brand

ซีกัลเตือนภัยผู้ใช้กระติกน้ำร้อนพกพาไฟฟ้า 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงเกิดแรงดันสูงขณะใช้งาน แนะหยุดใช้ทันที ติดต่อส่งคืนผ่าน LINE @seagullbrand หรือโทร 02-730-7999 รับเงินคืน 100%

บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กของแบรนด์ซีกัล (Seagull) ขอเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพาแบบไฟฟ้า ขนาด 0.55 ลิตร สีครีม ทั้งหมดในรุ่นนี้ และขอให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วหยุดใช้งานทันที

บริษัทระบุว่าตรวจพบความผิดปกติที่ช่องระบายแรงดันบนฝากระติก ปัญหานี้อาจทำให้เกิดแรงดันสูงภายในกระติกขณะใช้งาน และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ตอนเปิดฝา

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ซีกัลเตือนภัยผู้ใช้กระติกน้ำร้อนพกพาไฟฟ้า 0.55 ลิตร สีครีม
ภาพจาก : Seagull Brand

สินค้าที่ถูกเรียกคืนมีลักษณะเป็นกระติกทรงกระบอกสีครีม ด้านหน้ามีแผงควบคุมสีดำพร้อมหน้าจอดิจิทัลและปุ่มกด ตามภาพที่แนบมากับประกาศ

ผู้ที่มีสินค้าอยู่ในมือติดต่อคืนสินค้าและรับเงินคืนได้ 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ (LINE Official Account) @seagullbrand ผ่านลิงก์ https://lin.ee/wL3gHQPy หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในภาพประกาศ ช่องทางที่สองคือฝ่ายบริการลูกค้า โทร 02-730-7999

บริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนให้ลูกค้าทุกราย และรับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าทั้งหมด รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในช่องคอมเมนต์ของโพสต์ประกาศ

สินค้าที่ถูกเรียกคืนมีลักษณะเป็นกระติกทรงกระบอกสีครีม
ภาพจาก : Seagull Brand

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:37 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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