หยุดใช้ทันที ซีกัลเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพา 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงแรงดันสูง
ซีกัลเตือนภัยผู้ใช้กระติกน้ำร้อนพกพาไฟฟ้า 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงเกิดแรงดันสูงขณะใช้งาน แนะหยุดใช้ทันที ติดต่อส่งคืนผ่าน LINE @seagullbrand หรือโทร 02-730-7999 รับเงินคืน 100%
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กของแบรนด์ซีกัล (Seagull) ขอเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพาแบบไฟฟ้า ขนาด 0.55 ลิตร สีครีม ทั้งหมดในรุ่นนี้ และขอให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วหยุดใช้งานทันที
บริษัทระบุว่าตรวจพบความผิดปกติที่ช่องระบายแรงดันบนฝากระติก ปัญหานี้อาจทำให้เกิดแรงดันสูงภายในกระติกขณะใช้งาน และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ตอนเปิดฝา
สินค้าที่ถูกเรียกคืนมีลักษณะเป็นกระติกทรงกระบอกสีครีม ด้านหน้ามีแผงควบคุมสีดำพร้อมหน้าจอดิจิทัลและปุ่มกด ตามภาพที่แนบมากับประกาศ
ผู้ที่มีสินค้าอยู่ในมือติดต่อคืนสินค้าและรับเงินคืนได้ 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ (LINE Official Account) @seagullbrand ผ่านลิงก์ https://lin.ee/wL3gHQPy หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในภาพประกาศ ช่องทางที่สองคือฝ่ายบริการลูกค้า โทร 02-730-7999
บริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนให้ลูกค้าทุกราย และรับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าทั้งหมด รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในช่องคอมเมนต์ของโพสต์ประกาศ
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