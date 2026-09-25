ชายดิ่งเรือสำราญ สยองทริปฉลองแต่งงาน 15 ปี น้องสาวเผยปมขาดสติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 23:30 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 23:30 น.
โธมัส กิกล์เลอร์ และภรรยา ผู้สูญหายจากเรือสำราญคาร์นิวัล พาโนรามา

กล้องวงจรปิดจับภาพผู้โดยสารวัย 56 ปีกระโดดจากชั้น 11 นอกชายฝั่งเม็กซิโก ญาติโต้ข่าวลือเตียงหัก คาดเกิดอาการทางจิตเฉียบพลัน หน่วยกู้ภัยเร่งค้นหา

เกิดเหตุชายวัย 56 ปี สูญหายกลางทะเลหลังกระโดดลงมาจากเรือสำราญ คาร์นิวัล พาโนรามา (Carnival Panorama) ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวฉลองวันครบรอบแต่งงาน 15 ปี ร่วมกับภรรยาพร้อมลูก 3 คน กล้องวงจรปิดบันทึกภาพช่วงเกิดเหตุเอาไว้ได้ ขณะนี้หน่วยกู้ภัยสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกยังคงเร่งค้นหาตัว

ผู้สูญหายคือ โธมัส กิกล์เลอร์ โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ หายตัวไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการเดินทางจากเมืองเปอร์โต บัลลาร์ตา ประเทศเม็กซิโก มุ่งหน้าสู่เมืองลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงเช้าวันถัดมา มิเชล ภรรยาวัย 48 ปี แจ้งลูกเรือให้ช่วยตามหาสามี ทางเรือประกาศเรียกชื่อผ่านระบบเสียงตามสายแต่ไร้วี่แวว

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ชายดิ่งเรือสำราญ สยองทริปฉลองแต่งงาน 15 ปี น้องสาวเผยปมขาดสติ

กัปตันตัดสินใจหันหัวเรือกลับ ลูกเรือสั่งให้ผู้โดยสารทุกคนกลับเข้าห้องพักเพื่อตรวจเช็กรายชื่อ ตรวจสอบบัตรประจำตัวรายบุคคล ใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมง ทีมงานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า โธมัสกระโดดลงมาจากดาดฟ้าชั้น 11 บริเวณนอกชายฝั่งบาฮากาลิฟอร์เนีย สันนิษฐานว่าเสียชีวิตแล้ว ด้านหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ส่งเครื่องบินลาดตระเวน พร้อมประสานกองทัพเรือเม็กซิโกกับเรือสินค้าในพื้นที่ช่วยค้นหา แต่ยังไม่พบตัว

หลังเกิดเหตุมีกระแสข่าวลือเรื่องปัญหาชีวิตสมรส เวนดี ดาวเดน (Wendy Dowden) น้องสาวของโธมัส ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ ปฏิเสธข่าวลือ ยืนยันว่าทั้งสองคนรักกันดี เชื่อว่าพี่ชายน่าจะเกิดอาการทางจิตเฉียบพลันจนขาดสติ โดยระบุว่า “เราคิดว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นในสมองของเขา เขาไม่ได้อยู่ในสติสัมปชัญญะปกติที่จะทำเรื่องแบบนี้”

ตัวแทนของสายการเดินเรือแถลงยืนยันว่า ผู้โดยสารชายกระโดดลงจากเรือจริง ขณะนี้บริษัทประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งทีมงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 23:30 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 23:30 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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