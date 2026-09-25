พัทยาชักธงแดง ห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาด เจอคลื่นลมแรง เรืออับปางแล้ว 6 ลำ
พัทยาชักธงแดง ห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาด เจอคลื่นลมแรง เรืออับปางแล้ว 6 ลำ ขอให้ผู้ประกอบการเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี รายงานถึงสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมาว่า ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าวันนี้ พื้นที่เมืองพัทยาเผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูงและสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือ เจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนภัย พร้อมห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเรือขนาดเล็กออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาด
สำหรับเช้าวันนี้มีกระแสลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการเตียงชายหาดหลายแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ขณะที่เรือท่องเที่ยวจำนวนมากนำเรือเข้าจอดหลบคลื่นลมตามแนวชายหาดและบริเวณแหลมบาลีฮาย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบเรือได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงและอับปางรวม 6 ลำ แบ่งเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 1 ลำ และเรือสปีดโบ๊ต 5 ลำ นอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ให้บริการกิจกรรมพาราเซลแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 2 ลำ ถูกคลื่นลมพัดจนเกยชายหาด
ด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือและเรือท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวัง พร้อมเฝ้าติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และงดนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่คลื่นลมยังมีกำลังแรง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ พื้นที่พัทยายังคงต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศและคลื่นลมแรงในช่วง 3-4 วันนี้ ผู้ประกอบการเรือและนักท่องเที่ยวควรติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดก่อนออกเดินทางทางทะเล
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