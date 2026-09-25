ย้อนโพสต์เก่า เจ้าของเพจ KornKT ตัดพ้อ เพจอากาศดังดูดภาพ-เนื้อหา ไปโพสต์ใหม่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:36 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:36 น.
ย้อนโพสต์เก่า เจ้าของเพจ KornKT ตัดพ้อ เพจอากาศดังดูดภาพ-เนื้อหา ไปโพสต์ใหม่

ย้อนโพสต์เก่า เจ้าของเพจ KornKT ตัดพ้อ เพจอากาศดังดูดภาพ-เนื้อหา ไปโพสต์ใหม่ ทั้งที่แค่กดแชร์ยังใช้เวลาน้อยกว่า

กลายเป็นประเด็นทันทีเมื่อมีการเจอโพสต์เก่าของ นายกรทอง วิริยะเศวตกุล นักสื่อสารดาราศาสตร์ นักข่าวด้านอวกาศ และเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก KornKT ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 5.7 แสนคน ที่ได้เคยโพสต์ไว้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ระบุถึงความรู้สึกหลังจากที่เพจชื่อดังนำภาพและข้อมูลไปคัดลอกพร้อมแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยจากข้อความระบุว่า “รู้สึกดีใจที่มีเพจดัง ที่มีผู้ติดตามเยอะ ให้ความสนใจกับเรื่องอวกาศครับ แต่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะลงทุนเซฟภาพ และคัดลอกข้อความทั้งหมดไปลง ทั้งที่การกดแชร์ อาจจะใช้เวลาและขั้นตอนน้อยกว่านี้อีกด้วยนะครับ

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ภาพผมไม่ได้ถ่ายเองครับ แต่ผมประสานข้อมูลกับผู้ถ่าย ส่งข้อมูลเช็คกับหน่วยงานต่าง ๆ และต้องสืบค้น ตรวจทานความถูกต้อง ก่อนจะทำกราฟิกประกอบขึ้นเอง ซึ่งโปรแกรมพวกนี้ไม่ได้ทำฟรีครับ จ่ายรายเดือนจนมันกำลังจะขึ้นราคาอีกรอบแล้ว

กดแชร์ได้นะครับ ผมไม่หวงคอนเทนต์ จะนำไปเรียบเรียงใหม่ก็ยิ่งยินดีมาก ๆ ที่มีคนมาสนใจในเรื่องอวกาศเพิ่มขึ้น แต่อย่าทำแบบนี้เลยครับ ผมโต้รุ่งทำข่าวจนสุขภาพพัง แต่ยอดเข้าถึงอาจจะน้อยกว่าเพจที่นำไปคัดลอกวางเสียอีก… ด้วยความเคารพครับ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:36 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:36 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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