หนุ่มโคม่า 18 วัน เล่านาทีถอดจิตพบพระเยซู ได้ยินเสียงสรรเสริญก้องสวรรค์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 22:19 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 22:20 น.
หนุ่มโคม่า 18 วัน เล่านาทีถอดจิตพบพระเยซู ได้ยินเสียงสรรเสริญก้องสวรรค์

เกบ พัวโรต์ วัย 20 ปี รอดชีวิตจากอุบัติเหตุกะโหลกแตก เผยช่วงหมดสติ สัมผัสข้อความจากคัมภีร์ไบเบิล ชี้พลังคำอธิษฐานของครอบครัวช่วยนำวิญญาณกลับเข้าร่าง

เกบ พัวโรต์ (Gabe Poirot) ชายหนุ่มชาวอเมริกัน เผยประสบการณ์เฉียดตายจากอุบัติเหตุพลัดตกจากสเก็ตบอร์ดด้วยความเร็วประมาณ 48 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ศีรษะกระแทกพื้นรุนแรงจนกะโหลกแตกเนื่องจากไม่ได้สวมหมวกนิรภัย สมองกระทบกระเทือนอย่างหนัก นอนหมดสติอยู่ในอาการโคม่านานถึง 18 วัน อ้างว่าช่วงวิกฤตินั้น วิญญาณหลุดออกจากร่าง ลอยขึ้นไปพบพระเยซูคริสต์บนสวรรค์

พัวโรต์เปิดเผยเรื่องราวผ่านรายการพอดแคสต์ The Lila Rose รวมถึงสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ (Fox News) ระบุว่า พระเยซูมีความสูงประมาณ 5 ฟุต 11 นิ้ว ถึง 6 ฟุต ผิวสีเข้ม ผมหยิกเล็กน้อย มีรูปลักษณ์คล้ายชายวัย 33 ปี ในช่วงเกิดเหตุเขารู้สึกตัวว่ากำลังลอยอยู่เหนือร่างของตนเอง มองลงมาเห็นกายหยาบอย่างชัดเจน รับรู้ได้ทันทีว่าวิญญาณยังมีชีวิตอยู่ ก่อนจะลอยขึ้นสู่เบื้องบน

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หนุ่มโคม่า 18 วัน เล่านาทีถอดจิตพบพระเยซู ได้ยินเสียงสรรเสริญก้องสวรรค์

ระหว่างนอนหมดสติ พัวโรต์เล่าว่าเห็นพระองค์ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทั้งบริเวณทิวเขา ต้นไม้ สรรพสิ่งรอบตัว สายลมที่พัดผ่านใบไม้ เกลียวคลื่น ตลอดจนสายน้ำ ล้วนส่งเสียงก้องกังวานเป็นท่วงทำนองเดียวกัน มีใจความว่า พระเมษโปดกผู้ทรงสมควร ข้อความนี้ตรงกับบันทึกในคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่ หมวดวิวรณ์ บทที่ 5 ข้อที่ 12

ก่อนฟื้นคืนสติ พระเยซูตรัสสั่งให้เขากลับคืนสู่ร่างเดิม พร้อมฝากข้อความให้นำกลับมาบอกผู้คนบนโลกว่าพระองค์คือใคร ย้ำเตือนไปยังครอบครัวว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาในเร็ววัน

จินเจอร์ (Ginger) คนสนิทของครอบครัว เปิดเผยว่าตนเองคอยอยู่เคียงข้าง ร่วมสวดอธิษฐานภาวนาข้างเตียงผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง พัวโรต์เชื่อว่าพลังคำอธิษฐานของครอบครัว พ่อ แม่ มิตรสหาย ส่งตรงไปยังพระเยซู กลายเป็นสะพานช่วยนำพาวิญญาณกลับคืนสู่ร่างกายจนฟื้นขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 22:19 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 22:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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