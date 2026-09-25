“เนเน่” ขอบคุณสำหรับทุกแรงสนับสนุนหลังคว้าแชมป์ AGT ประกาศกร้าวตนคือ “เนเน่ รอยัล”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:26 น.

“เนเน่” โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณสำหรับทุกแรงสนับสนุนหลังคว้าแชมป์ American Got Talent พร้อมประกาศกร้าวตนคือ “เนเน่ รอยัล” 

จากที่ เนเน่ รอยัล หรือ แพรว–รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์สาวไทยวัย 16 ปี สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ American Got Talent (AGT 2026) สร้างความภูมิใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากนั้น

ล่าสุด เนเน่ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกภายหลังคว้าแชมป์ โดยระบุว่า “ขอบคุณทุกคนสำหรับทุกแรงสนับสนุน ฉันคือ เนเน่ รอยัล ขอบคุณมากๆ”

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ก่อนหน้านี้ เนเน่ เคยกล่าวบนเวทีหลังเพิ่งคว้าแชมป์ว่า “ฉันมีความสุขมากค่ะ ตอนนี้ตื้นตันใจจนบอกไม่ถูก อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆ ที่คอยซัพพอร์ตและรักฉันมาโดยตลอด”

โดยสื่อต่างประเทศถาม เนเน่ รอยัล ว่า ‘หากเธอเป็นผู้ชนะและได้รับเงินรางวัลมหาศาลก้อนนี้ จะนำไปใช้ทำอะไรเป็นอันดับแรก’

เนเน่ รอยัล ตอบคำถามนักข่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ถ้าเธอชนะ AGT เงินรางวัลที่รับมาจำนวนมหาศาลนั้น คงจะเอาไปซื้อกีตาร์ใหม่สักตัว เพราะชอบคิดและเขียนเพลงเอง และความฝันอีกอย่าง คือการได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตทัวร์รอบโลก”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:26 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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