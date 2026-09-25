เที่ยวเขาใหญ่วันนี้ เช็กก่อนเดินทาง น้ำป่าทะลักหมูสี ถนนบางจุดผ่านไม่ได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:18 น.
เที่ยวเขาใหญ่วันนี้ เช็กก่อนเดินทาง น้ำป่าทะลักหมูสี ถนนบางจุดผ่านไม่ได้

ฝนถล่มปากช่องต่อเนื่อง น้ำป่าจากเขาใหญ่ไหลลงลำตะคอง ระดับน้ำบริเวณหมูสีเพิ่มสูง บางจุดรถผ่านไม่ได้ เตือนนักท่องเที่ยวตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางช่วง 25 ถึง 27 กันยายน

ช่วงกลางดึกวันที่ 24 กันยายน ต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปากช่องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะชุมชนริมลำตะคอง ตำบลหมูสี และตำบลพญาเย็น พร้อมแจ้งประชาชนที่อยู่ใกล้ทางน้ำให้ยกทรัพย์สินขึ้นที่สูง

บริเวณ สะพานข้ามลำน้ำบ้านหมูสี ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ท่องเที่ยวเขาใหญ่ พบกระแสน้ำไหลแรงและระดับน้ำสูงขึ้นจนกระทบการสัญจร บางช่วงรถไม่สามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมและใช้เส้นทางอื่นแทนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

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พื้นที่ปากช่องเผชิญน้ำป่ามาแล้วหลายระลอกในสัปดาห์นี้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน น้ำจากเขาใหญ่ไหลลงลำตะคองจนท่วมสะพานหมูสีเกือบถึงราวสะพาน เจ้าหน้าที่ต้องปิดเส้นทางทั้งสองฝั่งและห้ามรถทุกชนิดผ่านชั่วคราว เนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวและเสี่ยงต่อการถูกน้ำพัด (News1Live)

สภาพอากาศวันนี้ยังไม่เอื้อให้วางใจ กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และ นครราชสีมามีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่ พร้อมเตือนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่าน

ฝนหนักยังมีแนวโน้มต่อเนื่องถึงวันที่ 27 กันยายน 2569 จากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนตามแนวร่องมรสุมผ่านประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น

สำหรับผู้ที่จองที่พัก ร้านอาหาร หรือมีแผนเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ควรสอบถามเส้นทางกับที่พักหรือเจ้าหน้าที่ก่อนออกเดินทาง โดยเฉพาะเส้นทางในตำบลหมูสีและพื้นที่ใกล้ลำตะคอง ไม่ควรขับรถฝ่าน้ำที่ไหลเชี่ยว แม้ระดับน้ำจะดูไม่สูงมากก็ตาม

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดช่องทางสอบถามข้อมูลการเดินทางที่หมายเลข 086-092-6527 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 086-092-6529 ซึ่งเป็นหมายเลขรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงด้วย

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เว็บไซต์อุทยานระบุเวลาเปิดด่านตามปกติระหว่าง 06.00 ถึง 18.00 น. อย่างไรก็ตาม สภาพถนนและระดับน้ำรอบพื้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากฝนที่ตกต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบสถานการณ์อีกครั้งก่อนเดินทางจริง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:18 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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