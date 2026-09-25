กรมการปกครอง ออกโรงปฏิเสธโต้ สส.พรรคส้ม กล่าวหาเรียกเก็บส่วยสถานบันเทิงภูเก็ต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:03 น.

กรมการปกครอง ออกโรงปฏิเสธโต้ สส.พรรคส้ม กล่าวหาเรียกเก็บส่วยสถานบันเทิงภูเก็ต ชี้พร้อมดำเนินคดีหากกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานทำเสียชื่อ

กรมการปกครอง เผยแพร่เอกสารว่าด้วยเรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง ในกรณีการเรียกร้องให้กรมการปกครองพิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พร้อมทั้งกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ (ส่วย) จากสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยเอกสารระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวกรณี สส.พรรคประชาชน เรียกร้องให้ทบทวน พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 และกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้น

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กรมการปกครองขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

1.ขอยืนยันความโปร่งใส และปฏิเสธการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ กรมการปกครองยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ไม่เคยมีนโยบายหรืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือส่วยโดยเด็ดขาด การตรวจตราสถานบริการเป็นไปตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันอาชญากรรม และการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ หากพบพยานหลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่ทุจริต พร้อมส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ดำเนินคดีทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดโดยไม่ปกป้องผู้กระทำผิด

2.ปัจจุบันกรมการปกครองอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ให้ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการท่องเที่ยว และลดปัญหาการเปิดนอกเขต Zoning รวมทั้งปรับปรุงประเภท/เงื่อนไขใบอนุญาต ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กรมการปกครองยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานและปรับปรุงกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

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ทั้งนี้ กรมการปกครองขอให้มีการนำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้ใดมีเอกสาร พยานหลักฐานในเรื่องดังกล่าว ขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษได้ทันที กรมการปกครองพร้อมรับการพิสูจน์ความถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรม และพร้อมลงโทษผู้กระทำการทุจริตทุกรายด้วย

อย่างไรก็ตาม หากมีการกล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอันควรเชื่อถือที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ และเกียรติภูมิของกรมการปกครอง ก็พร้อมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้อง เป็นธรรม เกียรติ และศักดิ์ศรีของหน่วยงานต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:03 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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