สู้ต่อไม่ไหว! ร้านสเต็กเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 ก.ย.นี้ ขอโทษลูกค้า พยายามที่สุดแล้ว
สู้ต่อไม่ไหว! ร้านสเต็กเจ้าดัง ย่านท่าอิฐ นนทบุรี ประกาศปิดกิจการถาวร 30 ก.ย.นี้ เจ้าของโพสต์ขอโทษลูกค้า ลั่นพยายามอย่างที่สุดแล้ว
กัดฟันสู้ต่อจนถึงที่สุดแล้ว สำหรับร้านสเต็กเจ้าดัง Arlek Steakhouse and Churrascaria ที่ล่าสุด 24 กันยายน 2569 ได้ออกมาประกาศนับถอยหลังเตรียมปิดกิจการแบบถาวรสิ้นเดือนนี้ โดยทางร้านได้จัดส่วนลดพิเศษส่งท้ายความทรงจำแสนอร่อยทั้งเมนูอลาคาร์ท และบุฟเฟต์ ซึ่งจะเปิดให้บริการวันสุดท้ายคือวันที่ 30 กันยายน 2569 ที่กำลังจะถึงในอีก 5 วันนี้
ท่ามกลางคอมเมนต์ลูกค้าที่เคยได้ลองลิ้มชิมรสชาติความอร่อยของสเต็กร้านนี้ต่างก็แสดงความเสียดายและใจหายเป็นอย่างมากที่ร้านดี ๆ ต้องปิดตัวลง
อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบพบว่าร้าน Arlek Steakhouse and Churrascaria เคยประกาศปิดกิจการมาก่อนแล้วเมื่อประมาณสิ้นปี 2568 ที่ผ่านมา แต่หลังจากที่โพสต์ไปคาดว่าน่าจะมีกลุ่มลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่แวะเวียนเข้าไปใช้บริการ เจ้าของร้านจึงมีกำลังใจลุกขึ้นมาสู้ต่อ กระทั่งล่าสุดต้องออกมาประกาศปิดกิจการถาวรอีกครั้ง หลังจากสู้มาอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วจริง ๆ
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อ้างอิงจาก : FB Arlek Steakhouse and Churrascaria