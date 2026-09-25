“ชัชชาติ” เตือนเย็นนี้กรุงเทพฝนตกอีก สถานการณ์ไม่น่าห่วง เชื่อไม่เกิดน้ำท่วมหนัก
ชัชชาติ เตือนเย็นนี้กรุงเทพฝนตกอีก สถานการณ์ไม่น่าห่วง เชื่อไม่เกิดน้ำท่วมหนัก มีเจ้าหน้าที่คอยบริการ เตรียมพร้อมดูแลประชาชน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในวันนี้ว่าเมื่อคืนฝนตกหนักสูงสุด 91 มิลลิเมตร แถวลาดกระบังและมีนบุรี ซึ่งเมือคืนมีน้ำท่วม ประมาณ 10 จุดแต่แห้งหมดแล้วในช่วงเช้า
แต่วันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำอยู่เหนือบริเวณกรุงเทพ ทำให้ดึงมวลน้ำเข้ามาและจะทำให้ฝนตกในตลอดทั้งวัน ดังนั้นพื้นที่หลักที่น่ากังวลคือมีนบุรีและลาดกระบัง ซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่คลองประเวศ ซึ่งในวันนี้จึงได้สั่งการให้ประสานกับกรมชลประทานระบายน้ำไปทางแปดริ้ว และหาช่องทางแก้มลิง บึงหนองบอนและอุโมงค์ต่างๆ เข้ามา
นายชัชชาติ ระบุด้วยว่าในช่วงเช้าฝนยังลงไม่หนัก แต่ขอให้ติดตาม สถานการณ์ในช่วงเย็นอีกครั้ง แต่คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นภายในระยะเวลาสองวัน และคิดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ท่วมหนัก แต่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้บางพื้นที่ จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมาก
ทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนในการเดินทาง เพราะคาดว่าเย็นนี้จะมีฝนตกเพิ่มเติมซึ่งกรุงเทพมหานครได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย เช่นเทศกิจ หากจุดไหนที่เคยมีปัญหาเรื่องคนกลับบ้านก็จะให้มีการนำรถไปคอยบริการให้กับประชาชน เช่นอ่อนนุช- อุดมสุข , ดูรถดับกลางถนน , พนักงานกวาดต้องออกมาทั้งหมดดูแลขยะหน้าท่อต่าง ๆ ซึ่งได้สั่งการแล้วให้ออกมาทั้งหมดจนถึงวันที่ 27 ก.ย.
ส่วนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือ นายชัชชาติ ระบุว่า ไม่น่าเป็นห่วง เพราะน้ำสูงสุดในขณะนี้อยู่ที่ 80 เซนติเมตร ขณะที่แนวกันน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ 3 เมตร ดังนั้นแม้จะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤต ถึงแม้จะปล่อยมาที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่อาจจะมีผลอยู่ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่ที่ประชาชนอยู่นอกคันกั้นน้ำ แต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 99 มีคันกั้นน้ำระดับ 3 เมตรดูแลอยู่
ดังนั้นน้ำเหนือจึงไม่มีปัญหาอะไร และน้ำเหนือกับน้ำฝนมีการบริหารที่แยกจากกัน โดยน้ำฝนสูบออก ส่วนน้ำเหนือใช้คันกั้นน้ำ ดังนั้นอาจจะมีพื้นที่วัดเทวราชกุญชร ชุมชนโรงสี จะมีน้ำท่วมปกติเพราะอยู่นอกคันกั้นน้ำอยู่แล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมอุตุฯ เผยในอีกประมาณชั่วโมงข้างหน้า กลุ่มฝนเข้าปกคลุมเกือบทั่วกรุงเทพ ระวังฝน
- กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนหลายพื้นที่อาจเจอฝนตกหนัก 24-27 ก.ย. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
- “ทรงศักดิ์” ยืนยันรัฐบาลเอาอยู่ หลังเพจดังเตือนช่วงนี้ฝนตกหนัก เป็นมหาอุทกภัย