ศาลสั่งจำคุก หนุ่มทิ้งแมว 71 ตัวในห้องพักไร้น้ำ-ไฟเกือบ 2 ปี สภาพห้องเน่าเฟะ ดับสลด 9 ตัว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 19:31 น.

ศาลสั่งจำคุก หนุ่มทิ้งแมว 71 ตัว ไว้ในห้องพักลำพัง ไร้น้ำ-ไฟเกือบ 2 ปี จนท.เปิดเจอสภาพห้องเน่าเฟะ แมวผอมโซ บางตัวกินน้ำส้วม ดับสลด 9 ตัว

ศาลประเทศสิงคโปร์พิพากษาตัดสินจำคุก นายมูฮัมหมัด ไครุล ไนอิม ไซนอล (Muhammad Khairul Naim Zainol) วัย 37 ปี เป็นเวลา 16 สัปดาห์ พร้อมทั้งถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นเวลา 1 ปี หลังเจ้าตัวรับสารภาพในความผิดฐานปล่อยให้สัตว์เลี้ยงได้รับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็น ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์และนก รวม 24 ข้อหา จากทั้งหมด 71 ข้อหา

เปิดพฤติกรรมสุดโหดร้ายและทารุณ

นายมูฮัมหมัด ไครุล และอดีภรรยา ได้ซื้อห้องพักการเคหะแห่งชาติ (HDB) ย่านบูกิตปันจัง ตั้งแต่ปี 2018 และเริ่มนำแมวมาเลี้ยงจนแพร่พันธุ์อย่างไร้การควบคุม

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ต่อมาในเดือนเมษายน 2022 ทั้งคู่ได้ย้ายออกไปอยู่กับพ่อแม่และปล่อยให้แมวกว่า 71 ชีวิตเผชิญชะตากรรมตามลำพังนานถึง 1 ปี 10 เดือน แม้จะอ้างว่าแวะมาวางอาหารและน้ำให้ แต่กลับพบข้อมูลว่าเขามาที่ห้องพักแห่งนี้ครั้งล่าสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2023

และพบ นายมูฮัมหมัด ไครุล กลับมาที่ห้องพักแห่งนี้อีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 และไม่ได้เข้าไปในห้องที่ขังแมวเอาไว้ 71 ตัวเลย เขาทำแค่เพียงวางอาหารและน้ำเอาไว้ที่หน้าประตู เนื่องจากค้างชำระทำให้ห้องถูกตัดน้ำตัดไฟ

ศาลสั่งจำคุก หนุ่มทิ้งแมว 71 ตัวในห้องพักไร้น้ำ-ไฟเกือบ 2 ปี สภาพห้องเน่าเฟะ ดับสลด 9 ตัว-1

นาทีเจ้าหน้าที่เปิดเจอสภาพแมว-สภาพห้อง

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับหน่วยงานสัตวแพทย์ (AVS) เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพังของ นายมูฮัมหมัด ไครุล ก็พบกับความน่าเวทนา และสะอิดสะเอียนไปพร้อม ๆ กัน เพราะภายในห้องเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลของแมวเกลื่อนกลาดพื้นที่ นอกจากนั้นยังพบซากแมวเน่าเปื่อย และโครงกระดูกแมว รวมแล้ว 9 ชีวิตที่สูญเสียไป

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ส่วนแมวอีก 62 ตัวที่รอดชีวิตก็มีสภาพผอมโซ ขาดน้ำ ขนร่วง และมีความเครียดสะสม เนื่องจากต้องแยกชิงอาหารกันเอง มิหนำซ้ำบางตัวถึงขึ้นดื่มน้ำจากโถส้วมที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเพื่อต่อชีวิตตัวเองตามสัญชาตญาณ แต่หลังจากได้รับการช่วยเหลือ แมวบางตัวก็เริ่มมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะติดโรค และยังตื่นคนอยู่

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นายมูฮัมหมัด ไครุล ถูกตัดสินจำคุก 16 สัปดาห์ เขารับสารภาพในความผิด 24 ข้อหาฐานปล่อยให้สัตว์เลี้ยงได้รับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็นภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์และนก (Animals and Birds Act) โดยมีข้อหาอื่นๆ อีก 47 ข้อหาที่ถูกนำมาประกอบการพิจารณาในการตัดสินโทษ

ส่วนคดีของนูรุล นาเดียห์ อยู่ระหว่างการพิจารณาและจะมีกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 6 ตุลาคม

ก่อนหน้านี้ มูฮัมหมัด ไครุล ถูกตั้งข้อหาครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมพร้อมกับ นูรุล นาเดียห์ อดีตภรรยา โดยในตอนนั้นแต่ละคนถูกตั้งข้อหาคนละ 71 ข้อหา สำหรับความผิดในแต่ละข้อหาฐานทำให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็น ผู้กระทำความผิดอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 18 เดือน ปรับไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 392,086) หรือทั้งจำทั้งปรับ

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ศาลสั่งจำคุก หนุ่มทิ้งแมว 71 ตัวในห้องพักไร้น้ำ-ไฟเกือบ 2 ปี สภาพห้องเน่าเฟะ ดับสลด 9 ตัว-4

ศาลสั่งจำคุก หนุ่มทิ้งแมว 71 ตัวในห้องพักไร้น้ำ-ไฟเกือบ 2 ปี สภาพห้องเน่าเฟะ ดับสลด 9 ตัว-3

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อ้างอิงจาก : channelnewsasia

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 19:31 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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