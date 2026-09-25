วิกฤตคนบันเทิง ดาราหนัง The Princess Diaries เสี่ยงประกันสุขภาพขาด เพราะเงินไม่พอ
เฮเทอร์ มาตาราซโซ ดาราหนัง The Princess Diaries เสี่ยงชวดประกันสุขภาพ ขาดงานแสดงทำรายได้หลุดเกณฑ์
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เฮเทอร์ มาตาราซโซ (Heather Matarazzo) นักแสดงหญิงวัย 43 ปี เจ้าของบทบาท ลิลลี่ มอสโควิทซ์ เพื่อนสนิทของแอนน์ แฮทธาเวย์ ในภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่อง The Princess Diaries เปิดเผยถึงความยากลำบากทางการเงิน เสี่ยงหลุดจากสิทธิ์ประกันสุขภาพของสหภาพแรงงานนักแสดงฮอลลีวูด (SAG-AFTRA) เนื่องจากมีงานแสดงไม่เพียงพอจนรายได้สะสมไม่ถึงเกณฑ์กำหนด
การเปิดใจนี้ เกิดขึ้นหลัง แจ็ค เฮเวน นักแสดงจากซีรีส์ Atypical โพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อหางานแสดง หลังพบว่าขาดรายได้อีก 4,000 ดอลลาร์สหรัฐจะผ่านเกณฑ์รับสวัสดิการรักษาพยาบาล มาตาราซโซเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า ตนเองกำลังเผชิญชะตากรรมเดียวกัน เพื่อนร่วมอาชีพจำนวนมากประสบปัญหานี้เช่นกัน พร้อมรำลึกถึงช่วงเวลาในอดีตที่ทางสหภาพฯ ไม่เคยกำหนดเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำในการรับสิทธิ์ประกันสุขภาพ
สหภาพ SAG-AFTRA กำหนดเงื่อนไขรายได้ขั้นต่ำของผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการสุขภาพอย่างเคร่งครัด ปี 2569 สมาชิกต้องทำรายได้จากงานแสดงภายใต้สัญญาของสหภาพฯ ไม่น้อยกว่า 28,090 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขเตรียมขยับขึ้นเป็น 28,933 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2570
กรณีของเฮเวนได้รับข้อเสนองานแสดงใหม่จนผ่านเกณฑ์คุ้มครองเรียบร้อย ส่วนมาตาราซโซยังไม่ได้ออกมาอัปเดตว่ามีคนจ้างงานเพิ่มเข้ามาหรือไม่
เรื่องนี้ชี้ให้เห็นความจริงในวงการบันเทิง แม้ผู้ชมทั่วโลกจดจำมาตาราซโซได้จากบทบาทใน The Princess Diaries ทั้งสองภาค ทว่าส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ฉายซ้ำกับชื่อเสียงไม่ได้การันตีรายได้ขั้นต่ำในแต่ละปี
ปัจจุบันดิสนีย์กำลังเตรียมงานสร้างภาพยนตร์ The Princess Diaries ภาค 3 เจ้าตัวเคยเผยไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมว่า ทางผู้สร้างยังไม่ได้ส่งสัญญาณทาบทามอย่างเป็นทางการ ทุกคนอยากให้โปรเจกต์เกิดขึ้นจริง มีความหวังว่าจะได้โอกาสกลับมาร่วมแสดงอีกครั้ง