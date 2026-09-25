อ่วมแต่เช้า! ฝนตกถล่มกรุงฯ น้ำจากคลองแสนแสบ ล้นท่วมถนนลาดพร้าว ทำรถติดหนึบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:14 น.
อ่วมแต่เช้า! ฝนตกถล่มกรุงฯ น้ำจากคลองแสนแสบ ล้นท่วมถนนลาดพร้าว ทำรถติดหนึบ

อ่วมแต่เช้า! ฝนตกถล่มกรุงเทพฯ น้ำจากคลองแสนแสบ เอ่อล้นท่วมถนนลาดพร้าว ส่งผลให้รถติดสะสมอย่างหนัก

25 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro โพสต์ข้อความรายงานสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงเช้านี้ว่า

10.00 น. ถนนพหลโยธิน ขาออก ช่วง BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีน้ำท่วมขังผิวจราจร รถติด ท้ายแถวสะสมแยกเสนานิคม

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09.35 น. ถนนติวานนท์ ขาเข้า ตรงข้ามโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก น้ำท่วมขังสูง รถติด ท้ายแถวสะสมหน้าตลาดดวงแก้ว พลาซ่า

09.45 น. จร.สภ.ปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ ขาเข้า และ ขาออก บริเวณ หน้าห้างเซ็นทรัล น้ำท่วมขัง 3 ช่องทาง สูงประมาณ 10-15 ซม. รถเล็กยังสัญจรได้ 3 ช่องทางด้านขวา

09.14 น. ตรงข้ามตลาดบางกะปิ น้ำจากคลองแสนแสบ ล้นไหลลงท่วมถนนลาดพร้าว ช่องทางซ้าย ทำให้การจราจรถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าแยกลำสาลี ชลอตัว ขณะที่ฝนยังตก

คลองแสนแสบ เช้าวันนี้
FB/ FM91 Trafficpro

ถนนลาดพร้าว ขาเข้า ปากซอยลาดพร้าว 144 ช่วงตลาดบางกะปิ น้ำท่วมขังผิวจราจร น้ำขึ้นมาจากคลอง และในพื้นที่ฝนยังตกอยู่ การจราจรติดขัด

08.48 น. ถนนลาดพร้าว จากแยกบางกะปิ มุ่งหน้าแยกลำสาลี ออกถนนศรีนครินทร์ ขยับได้ช้า รถติดขัด ฝนยังตก

08.40 น. จร.สภ.บางแก้ว รายงานจราจร ถนนเทพรัตน ขาเข้า ทางขึ้นกลับรถ กม. 7 ช่วงนี้มีรถปริมาณรถปานกลาง และช่วงหน้าไทวัสดุ มีน้ำท่วมขัง รถติด ท้ายแถวสะสม 1 กม.

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:14 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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