อ่วมแต่เช้า! ฝนตกถล่มกรุงฯ น้ำจากคลองแสนแสบ ล้นท่วมถนนลาดพร้าว ทำรถติดหนึบ
อ่วมแต่เช้า! ฝนตกถล่มกรุงเทพฯ น้ำจากคลองแสนแสบ เอ่อล้นท่วมถนนลาดพร้าว ส่งผลให้รถติดสะสมอย่างหนัก
25 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro โพสต์ข้อความรายงานสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงเช้านี้ว่า
10.00 น. ถนนพหลโยธิน ขาออก ช่วง BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีน้ำท่วมขังผิวจราจร รถติด ท้ายแถวสะสมแยกเสนานิคม
09.35 น. ถนนติวานนท์ ขาเข้า ตรงข้ามโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก น้ำท่วมขังสูง รถติด ท้ายแถวสะสมหน้าตลาดดวงแก้ว พลาซ่า
09.45 น. จร.สภ.ปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ ขาเข้า และ ขาออก บริเวณ หน้าห้างเซ็นทรัล น้ำท่วมขัง 3 ช่องทาง สูงประมาณ 10-15 ซม. รถเล็กยังสัญจรได้ 3 ช่องทางด้านขวา
09.14 น. ตรงข้ามตลาดบางกะปิ น้ำจากคลองแสนแสบ ล้นไหลลงท่วมถนนลาดพร้าว ช่องทางซ้าย ทำให้การจราจรถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าแยกลำสาลี ชลอตัว ขณะที่ฝนยังตก
ถนนลาดพร้าว ขาเข้า ปากซอยลาดพร้าว 144 ช่วงตลาดบางกะปิ น้ำท่วมขังผิวจราจร น้ำขึ้นมาจากคลอง และในพื้นที่ฝนยังตกอยู่ การจราจรติดขัด
08.48 น. ถนนลาดพร้าว จากแยกบางกะปิ มุ่งหน้าแยกลำสาลี ออกถนนศรีนครินทร์ ขยับได้ช้า รถติดขัด ฝนยังตก
08.40 น. จร.สภ.บางแก้ว รายงานจราจร ถนนเทพรัตน ขาเข้า ทางขึ้นกลับรถ กม. 7 ช่วงนี้มีรถปริมาณรถปานกลาง และช่วงหน้าไทวัสดุ มีน้ำท่วมขัง รถติด ท้ายแถวสะสม 1 กม.
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