GISTDA เปิดภาพดาวเทียมเช้านี้ รีบเช็กพื้นที่สีแดง เสี่ยงน้ำท่วมขังหลายจังหวัด
GISTDA เปิดภาพถ่ายดาวเทียมเช้าวันที่ 25 กันยายน 2569 พบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังระดับสูงขยายวงกว้าง ครอบคลุมภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และอีสานตอนล่าง รวมถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยแพร่ผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2569 เวลา 08.38 น. ซึ่งชี้ให้เห็นพื้นที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องสะสมทั่วประเทศ
ภาคกลาง-เหนือตอนล่าง พื้นที่สีแดงขยายวงกว้าง
จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง พบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงหรือพื้นที่สีแดง ขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วง ครอบคลุมหลายจังหวัด ได้แก่
- นครสวรรค์
- พิจิตร
- เพชรบูรณ์
- ลพบุรี
- สระบุรี
- สุพรรณบุรี
- ปทุมธานี
- นนทบุรี
- บางส่วนของกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนน กระจายตัวอยู่ในเส้นทางสำคัญหลายจุด
อีสานตอนล่าง มวลน้ำท่วมตามแนวลุ่มน้ำ
ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพถ่ายดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากหรือพื้นที่สีแดง หนาแน่นบริเวณอีสานตอนล่าง ครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด
โดยมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
ภาพรวมทั้งประเทศ จุดเตือนภัยกระจายทุกภาค
ภาพรวมระดับประเทศแสดงให้เห็นจุดแจ้งเตือนภัยซึ่งใช้สัญลักษณ์สีเหลือง และจุดอันตรายซึ่งใช้สัญลักษณ์สีแดง กระจายตัวตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ไปจนถึงภาคใต้
GISTDA ระบุว่าการนำข้อมูลดาวเทียมมาประมวลผลในเช้าวันนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยงานท้องถิ่น ประเมินทิศทางการไหลของมวลน้ำ วางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเล และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและทันท่วงที
สิ่งที่ประชาชนควรทำ
GISTDA เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหล ปฏิบัติดังนี้
- ติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิด
- ระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังบนผิวถนน
- ยกสิ่งของขึ้นที่สูง
- เคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ทั้งนี้ GISTDA ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน “เช็คน้ำ” ซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android
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