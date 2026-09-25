GISTDA เปิดภาพดาวเทียมเช้านี้ รีบเช็กพื้นที่สีแดง เสี่ยงน้ำท่วมขังหลายจังหวัด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 10:39 น.
GISTDA เปิดภาพดาวเทียมเช้านี้ รีบเช็กพื้นที่สีแดง เสี่ยงน้ำท่วมขังหลายจังหวัด
ภาพจาก : GISTDA

GISTDA เปิดภาพถ่ายดาวเทียมเช้าวันที่ 25 กันยายน 2569 พบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังระดับสูงขยายวงกว้าง ครอบคลุมภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และอีสานตอนล่าง รวมถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยแพร่ผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2569 เวลา 08.38 น. ซึ่งชี้ให้เห็นพื้นที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องสะสมทั่วประเทศ

ภาคกลาง-เหนือตอนล่าง พื้นที่สีแดงขยายวงกว้าง

จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง พบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงหรือพื้นที่สีแดง ขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วง ครอบคลุมหลายจังหวัด ได้แก่

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  • นครสวรรค์
  • พิจิตร
  • เพชรบูรณ์
  • ลพบุรี
  • สระบุรี
  • สุพรรณบุรี
  • ปทุมธานี
  • นนทบุรี
  • บางส่วนของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนน กระจายตัวอยู่ในเส้นทางสำคัญหลายจุด

ภาคกลาง-เหนือตอนล่าง พื้นที่สีแดงขยายวงกว้าง
ภาพจาก : GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

อีสานตอนล่าง มวลน้ำท่วมตามแนวลุ่มน้ำ

ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพถ่ายดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากหรือพื้นที่สีแดง หนาแน่นบริเวณอีสานตอนล่าง ครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด

โดยมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

แผนที่น้ำท่วม
ภาพจาก : GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ภาพรวมทั้งประเทศ จุดเตือนภัยกระจายทุกภาค

ภาพรวมระดับประเทศแสดงให้เห็นจุดแจ้งเตือนภัยซึ่งใช้สัญลักษณ์สีเหลือง และจุดอันตรายซึ่งใช้สัญลักษณ์สีแดง กระจายตัวตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ไปจนถึงภาคใต้

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GISTDA ระบุว่าการนำข้อมูลดาวเทียมมาประมวลผลในเช้าวันนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยงานท้องถิ่น ประเมินทิศทางการไหลของมวลน้ำ วางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเล และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและทันท่วงที

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) แผนที่น้ำท่วม
ภาพจาก : GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สิ่งที่ประชาชนควรทำ

GISTDA เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหล ปฏิบัติดังนี้

  • ติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิด
  • ระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังบนผิวถนน
  • ยกสิ่งของขึ้นที่สูง
  • เคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ GISTDA ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน “เช็คน้ำ” ซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 10:39 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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