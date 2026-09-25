ศาลยกฟ้อง “แม่-บอสพอล-สามารถ” คดีฟอกเงินดิไอคอนกรุ๊ป 2.5 ล้านบาท
ศาลอาญายกฟ้อง “แม่บอสพอล-บอสพอล-สามารถ” คดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ดิไอคอนกรุ๊ป 2.5 ล้านบาท
ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงิน จากคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ฟ้อง นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย และอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ, นางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ มารดานายสามารถ, นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ บอสพอล อดีตประธานบริหารบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำนวน 2.5 ล้านบาท
ล่าสุดศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง นายสามารถ นางวิลาวัลย์ และนายวรัตน์พล จากคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินบริษัทดิไอคอน กรุ๊ป 2.5 ล้านบาท
เหตุผลที่ศาลยกฟ้อง
คดีนี้เป็นคดีหมายเลขดำ ฟ6/2568 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ โดยมีจำเลยที่ 1 ถึง 4 คือ นายสามารถ นางวิลาวัลย์ นายวรัตน์พล และบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเงินจำนวน 2.5 ล้านบาทดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด และไม่ปรากฏว่าจำเลยรู้ว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ
นอกจากนี้ ศาลยังระบุว่าการรับโอนเงินเกิดขึ้นผ่านบัญชีธนาคารของจำเลยเอง ไม่มีการปกปิดอำพรางแหล่งที่มา และไม่ปรากฏกลไกในลักษณะการฟอกเงิน พยานหลักฐานของโจทก์จึงไม่เพียงพอ
ยังไม่จบแค่คดีนี้
คดีฟอกเงิน 2.5 ล้านบาทที่ศาลยกฟ้องในวันนี้ เป็นคนละคดีกับคดีหลักของดิไอคอนกรุ๊ป ซึ่งเป็นคดีฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือที่เรียกกันว่าคดีแชร์ลูกโซ่ โดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายวรัตน์พล หรือบอสพอล ถูกเบิกตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาฟังคำพิพากษาในคดีนี้
ก่อนหน้านี้ นายสามารถและมารดา ต่างยืนยันความบริสุทธิ์มาโดยตลอด โดยนายสามารถโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กก่อนวันฟังคำพิพากษา ขณะที่มารดายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน
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