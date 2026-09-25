ศาลยกฟ้อง “แม่-บอสพอล-สามารถ” คดีฟอกเงินดิไอคอนกรุ๊ป 2.5 ล้านบาท

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:50 น.

ศาลอาญายกฟ้อง “แม่บอสพอล-บอสพอล-สามารถ” คดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ดิไอคอนกรุ๊ป 2.5 ล้านบาท

ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงิน จากคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ฟ้อง นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย และอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ, นางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ มารดานายสามารถ, นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ บอสพอล อดีตประธานบริหารบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำนวน 2.5 ล้านบาท

ล่าสุดศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง นายสามารถ นางวิลาวัลย์ และนายวรัตน์พล จากคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินบริษัทดิไอคอน กรุ๊ป 2.5 ล้านบาท

โฆษณา

เหตุผลที่ศาลยกฟ้อง

คดีนี้เป็นคดีหมายเลขดำ ฟ6/2568 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ โดยมีจำเลยที่ 1 ถึง 4 คือ นายสามารถ นางวิลาวัลย์ นายวรัตน์พล และบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเงินจำนวน 2.5 ล้านบาทดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด และไม่ปรากฏว่าจำเลยรู้ว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ

นอกจากนี้ ศาลยังระบุว่าการรับโอนเงินเกิดขึ้นผ่านบัญชีธนาคารของจำเลยเอง ไม่มีการปกปิดอำพรางแหล่งที่มา และไม่ปรากฏกลไกในลักษณะการฟอกเงิน พยานหลักฐานของโจทก์จึงไม่เพียงพอ

ยังไม่จบแค่คดีนี้

คดีฟอกเงิน 2.5 ล้านบาทที่ศาลยกฟ้องในวันนี้ เป็นคนละคดีกับคดีหลักของดิไอคอนกรุ๊ป ซึ่งเป็นคดีฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือที่เรียกกันว่าคดีแชร์ลูกโซ่ โดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายวรัตน์พล หรือบอสพอล ถูกเบิกตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาฟังคำพิพากษาในคดีนี้

ก่อนหน้านี้ นายสามารถและมารดา ต่างยืนยันความบริสุทธิ์มาโดยตลอด โดยนายสามารถโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กก่อนวันฟังคำพิพากษา ขณะที่มารดายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 11:50 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่พักเชียงคาน

รวมที่พักเชียงคาน จองง่าย ที่พักเชียงคานติดริมโขง ราคาดีที่สุด

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ตั๋วเครื่องบินไปสุราษฯ

ตั๋วเครื่องบินไปสุราษฯ เช็กข้อมูลราคาและข้อควรรู้ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว

จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569

น้ำท่วมรอบนี้ได้เงินเยียวยาไหม? เช็กเงื่อนไข 9,000 บาท ใครมีสิทธิ ลงทะเบียนที่ไหน

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

เพจกรมอุตุฯ น้อยใจถูกด้อยค่า เทียบเพจ ที ลมฟ้าอากาศ ก่อนลบทิ้ง ชาวเน็ตแคปทัน

1 นาที ที่แล้ว
จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว ข่าวต่างประเทศ

จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว

19 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำท่วมรอบนี้ได้เงินเยียวยาไหม? เช็กเงื่อนไข 9,000 บาท ใครมีสิทธิ ลงทะเบียนที่ไหน

24 นาที ที่แล้ว
ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“คมนาคม” เอาจริงดีเดย์ 1 ต.ค. นี้ ยกระดับบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ

31 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน จ.สระแก้ว ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง-รถ ทันที ข่าว

ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน จ.สระแก้ว ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง-รถ ทันที

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พัทยาชักธงแดง ห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาด เจอคลื่นลมแรง เรืออับปางแล้ว 6 ลำ

42 นาที ที่แล้ว
หยุดใช้ทันที ซีกัลเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพา 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงแรงดันสูง ข่าว

หยุดใช้ทันที ซีกัลเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพา 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงแรงดันสูง

44 นาที ที่แล้ว
ย้อนโพสต์เก่า เจ้าของเพจ KornKT ตัดพ้อ เพจอากาศดังดูดภาพ-เนื้อหา ไปโพสต์ใหม่ ข่าว

ย้อนโพสต์เก่า เจ้าของเพจ KornKT ตัดพ้อ เพจอากาศดังดูดภาพ-เนื้อหา ไปโพสต์ใหม่

45 นาที ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นจวก ทรัมป์ ใช้ดีลขายอาวุธไต้หวันต่อรองจีน หวั่นกระทบความมั่นคง ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นจวก ทรัมป์ ใช้ดีลขายอาวุธไต้หวันต่อรองจีน หวั่นกระทบความมั่นคง

47 นาที ที่แล้ว
สู้ต่อไม่ไหว! ร้านสเต็กเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 ก.ย.นี้ ขอโทษลูกค้า พยายามที่สุดแล้ว เศรษฐกิจ

สู้ต่อไม่ไหว! ร้านสเต็กเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 ก.ย.นี้ ขอโทษลูกค้า พยายามที่สุดแล้ว

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่” ขอบคุณสำหรับทุกแรงสนับสนุนหลังคว้าแชมป์ AGT ประกาศกร้าวตนคือ “เนเน่ รอยัล”

57 นาที ที่แล้ว
เที่ยวเขาใหญ่วันนี้ เช็กก่อนเดินทาง น้ำป่าทะลักหมูสี ถนนบางจุดผ่านไม่ได้ ข่าว

เที่ยวเขาใหญ่วันนี้ เช็กก่อนเดินทาง น้ำป่าทะลักหมูสี ถนนบางจุดผ่านไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่วมแต่เช้า! ฝนตกถล่มกรุงฯ น้ำจากคลองแสนแสบ ล้นท่วมถนนลาดพร้าว ทำรถติดหนึบ ข่าว

อ่วมแต่เช้า! ฝนตกถล่มกรุงฯ น้ำจากคลองแสนแสบ ล้นท่วมถนนลาดพร้าว ทำรถติดหนึบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมการปกครอง ออกโรงปฏิเสธโต้ สส.พรรคส้ม กล่าวหาเรียกเก็บส่วยสถานบันเทิงภูเก็ต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” เตือนเย็นนี้กรุงเทพฝนตกอีก สถานการณ์ไม่น่าห่วง เชื่อไม่เกิดน้ำท่วมหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตคนบันเทิง ดาราหนัง The Princess Diaries เสี่ยงประกันสุขภาพขาด เพราะเงินไม่พอ บันเทิง

วิกฤตคนบันเทิง ดาราหนัง The Princess Diaries เสี่ยงประกันสุขภาพขาด เพราะเงินไม่พอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยังไม่จบ! CNN-MS NOW ยังถูกห้ามทำข่าวในทำเนียบขาว แม้ศาลสั่งคืนสิทธิแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนโพสต์เก่า สส.ภูมิใจไทย เคยบอกปี 69 น้ำไม่ท่วม ล่าสุดยอมรับ "ผมผิดครับ" ข่าวการเมือง

ย้อนโพสต์เก่า สส.ภูมิใจไทย เคยบอกปี 69 น้ำไม่ท่วม ล่าสุดยอมรับ “ผมผิดครับ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "ผู้พันหิน" เป็น พันโท พร้อมข้าราชการในพระองค์ 21 นาย ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “ผู้พันหิน” เป็น พันโท พร้อมข้าราชการในพระองค์ 21 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บทสรุป คดี แม่บ้านเดทตอล ศาลพิพากษาจำคุก 12 ปี ข้อหา "พยายามฆ่า" ข่าว

บทสรุป คดี แม่บ้านเดทตอล ศาลพิพากษาจำคุก 12 ปี ข้อหา “พยายามฆ่า” สารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สตาร์บัคส์ เดินหน้าปิดอีก 250 สาขาในอเมริกาเหนือ ชำแหละโครงสร้าง ขาดทุน 6 ไตรมาส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชมป์สมัยที่ 6 ตะกร้อทีมชุดหญิงไทย ชนะเกาหลีใต้ 2-0 คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

แชมป์สมัยที่ 6 ตะกร้อทีมชุดหญิงไทย ชนะเกาหลีใต้ 2-0 คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วนที่สุด! กรมอุตุฯ เตือน กทม. นนทบุรี พ่วง 26 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ฝนถล่ม 80% ทั้งวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มผวา! แก๊งโรคจิตเปิด "รูหรรษา" แท็กทีมแอบดู ในห้องน้ำห้าง แถมเอานิ้วเขี่ยหา ข่าว

หนุ่มผวา! แก๊งโรคจิตเปิด รูหรรษา แท็กทีมแอบดู ในห้องน้ำห้าง แถมเอานิ้วเขี่ยหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปยังไม่จบ! CNN-MS NOW ยังถูกห้ามทำข่าวในทำเนียบขาว แม้ศาลสั่งคืนสิทธิแล้ว