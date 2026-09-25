ดราม่าแต่งโป๊? ทนายสาวโดนผู้พิพากษาเรียกเตือนหน้าบัลลังก์ ประจานกลางห้องพิจารณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 20:19 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 20:19 น.
ดราม่าแต่งโป๊? ทนายสาวโดนผู้พิพากษาเรียกเตือนหน้าบัลลังก์ ประจานกลางห้องพิจารณา
IG/mariahmedina

ดราม่าศาลเท็กซัส ผู้พิพากษาทักทนายสาวปมสวมเดรสแขนกุด เจ้าตัวยันแต่งกายสุภาพตามหลักชุดทำงานสากล กางกฎระเบียบศาลเขตเบกซาร์ชี้ชัดไม่มีข้อห้ามเรื่องเดรสแขนกุด

มาเรียห์ เมดินา (Mariah Medina) ทนายความคดีอาญาในเมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ถูกผู้พิพากษาทักว่าแต่งกายไม่เหมาะสมระหว่างขึ้นศาลในเคาน์ตีเบกซาร์ (Bexar County) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2026 วันนั้นเมดินาสวมเดรสแขนกุดทรงตรงสีเทาของแบรนด์เจ.ครู (J.Crew)

เมดินามาศาลเพื่อร่วมนัดแจ้งความพร้อมคดี (Trial Announcement Docket) ซึ่งเป็นนัดสั้น ๆ ผู้พิพากษาเรียกให้เธอเดินอ้อมเข้าไปข้างบัลลังก์เพื่อดูชุดต่อหน้าจำเลยและทนายคนอื่น เมดินาเล่าบนเอ็กซ์ (X) ว่าผู้พิพากษาหัวเราะ ถามว่าเธอคิดจริงหรือว่าชุดนี้เหมาะกับการว่าความต่อหน้าคณะลูกขุน แล้วถามต่อว่ามีเสื้อเบลเซอร์อยู่ในรถหรือไม่

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เมดินาไม่ได้เอ่ยชื่อผู้พิพากษาในโพสต์ แต่สื่อสหรัฐฯ ระบุว่าคือโยลันดา ฮัฟฟ์ (Yolanda Huff) ผู้พิพากษาศาลเคาน์ตีเบกซาร์ที่ 12 (County Court at Law No. 12)

ทนายสาวโดนผู้พิพากษาเรียกเตือนหน้าบัลลังก์ ประจานกลางห้องพิจารณา

เมดินาชี้ว่าคดีของเธอไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาในวันนั้น และผู้พิพากษารู้ข้อนี้ดี เธอบอกว่าผู้พิพากษาติดกฎการแต่งกายไว้ที่ประตูหน้าห้องพิจารณา และมีรายการเสื้อผ้าที่ห้ามสวม แต่ชุดของเธอไม่ผิดทั้งสองอย่าง เมดินามองว่าการตำหนิด้วยวิธีนี้ใจร้ายและไม่เป็นมืออาชีพ

หลังออกจากศาล เมดินาโพสต์ภาพชุดลงเอ็กซ์ในวันเดียวกัน ระบุว่าเคยสวมเดรสตัวนี้ออกอากาศมานับครั้งไม่ถ้วน และสวมไปศาลอื่นโดยไม่เคยมีปัญหา เมื่อมีผู้ใช้ถามว่าชุดไม่เหมาะสมตรงไหน เธอตอบว่าคงเป็นเพราะเห็นหัวไหล่บางส่วน

ถึงวันอังคารที่ 22 กันยายน โพสต์มียอดเข้าชมเกิน 4.8 ล้านครั้งตามตัวนับของแพลตฟอร์ม ความเห็นแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งมองว่าชุดเหมาะสมกับการทำงาน และผู้พิพากษาไม่ควรตำหนิต่อหน้าคนอื่น อีกฝั่งมองว่าทนายควรสวมเสื้อคลุมทับเมื่อเข้าห้องพิจารณา

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กฎท้องถิ่นของศาลระดับเคาน์ตีในเบกซาร์กำหนดให้ทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลแต่งกายแบบชุดธุรกิจ (Business Attire) ขณะอยู่ในศาล โดยผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจได้ตามที่เห็นสมควร กฎไม่ได้ระบุว่าเสื้อผ้าแบบใดผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์นี้ ผู้พิพากษาแต่ละห้องจึงตีความได้เอง

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เมดินาบอกว่าหากต้องขึ้นศาลของผู้พิพากษาฮัฟฟ์อีก เธอจะสวมเสื้อคลุมปิดไหล่ เพราะเรื่องนี้ไม่คุ้มที่จะยืนกรานสู้ ขณะที่รายงานข่าวยังไม่ปรากฏคำชี้แจงจากผู้พิพากษาฮัฟฟ์

เมดินาบอกว่าหากต้องขึ้นศาลของผู้พิพากษาฮัฟฟ์อีก เธอจะสวมเสื้อคลุมปิดไหล่
IG/mariahmedina

ก่อนเป็นทนาย เมดินาเป็นนักข่าวสืบสวนของสถานีโทรทัศน์เคนส์ 5 (KENS 5) ในซานอันโตนิโอ ปี 2021 ย้ายไปเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจการสาธารณะของกรมตำรวจซานอันโตนิโอ จบนิติศาสตร์จากเซนต์แมรีส์ (St. Mary’s University School of Law) ในปี 2022 แล้วกลับสู่งานข่าวในตำแหน่งนักข่าวสืบสวนของนิวส์ 4 ซานอันโตนิโอ (News 4 San Antonio) เมื่อเดือนตุลาคม 2023 เธอสาบานตนเป็นทนายความในศาลเบกซาร์เมื่อเดือนกันยายน 2025 และทำงานวันสุดท้ายที่นิวส์ 4 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2025

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 20:19 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 20:19 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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