รู้ยิ่งเศร้า 2 พี่น้องคุ้ยขยะเลี้ยงแม่ เผยบัญชีถูกปิดหมด โดนตัดน้ำไฟ แจงปมถูกหาว่าเลือกงาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 10:15 น.
อัปเดต สองพี่น้องคุ้ยขยะเลี้ยงแม่ ตำรวจ เผยบัญชีถูกปิดหมด แจงปมถูกหาว่าเลือกงาน

เพจตำรวจ “ฝันร้ายบางพลู 122” อัปเดตความคืบหน้าช่วยสองพี่น้องคุ้ยถังขยะหาอาหารเลี้ยงแม่ เผยบัญชีธนาคารของทั้งคู่ถูกปิดหมด เตรียมพาไปเปิดบัญชีใหม่ พร้อมชี้แจงข้อครหาว่าน้องเลือกงาน

จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ออกตรวจพื้นที่เมื่อกลางดึกวันที่ 23 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 02.30 น. แล้วพบสองพี่น้องกำลังคุ้ยถังขยะหาอาหาร เพื่อนำกลับไปประทังชีวิตร่วมกับแม่ที่บ้าน จนเรื่องราวถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก “ฝันร้ายบางพลู 122” ซึ่งเป็นเพจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของเรื่อง ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าหลังมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาจำนวนมาก ขณะนี้บัญชีธนาคารของสองพี่น้องถูกปิดไปทั้งหมดแล้ว โดยจะพาทั้งคู่ไปเปิดบัญชีใหม่และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง

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พร้อมกันนี้ยังย้ำชัดว่าให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือติดต่อกับน้องทั้งสองโดยตรง โดยเจ้าของเพจไม่ขอเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินบริจาคด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่สอบถามที่อยู่เพื่อจะส่งสิ่งของไปให้ เจ้าของเพจระบุว่าจะขออนุญาตจากคุณแม่และตัวน้องก่อน แล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ส่วนเรื่องงาน มีผู้แนะนำตำแหน่งงานเข้ามาหลายราย ซึ่งเจ้าของเพจจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปพูดคุยกับสองพี่น้องต่อไป

ชี้แจงข้อครหา “น้องเลือกงาน”

หลังมีความเห็นบางส่วนวิจารณ์ว่าสองพี่น้องเลือกงาน ตำรวจอธิบายว่า ได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทของคนพี่แล้ว ทราบว่าคนพี่ทำงานพาร์ทไทม์ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวมาตั้งแต่สมัยเรียน

ต่อมาบริษัทร้านไก่ทอดที่ทำงานอยู่ปิดตัวลง ทำให้ตกงาน แต่ก็ได้พยายามหางานใหม่มาโดยตลอด เพื่อนสนิทเล่าว่าคนพี่เป็นคนเรียนเก่ง

ส่วนคนน้องซึ่งเพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็เป็นคนเรียนดีเช่นกัน เคยหารายได้ด้วยการรับจ้างเพื่อนทำการบ้าน ขณะนี้ครอบครัวยังไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีไฟฟ้า และไม่มีน้ำใช้

สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าบ้านหลังดังกล่าวถูกตัดน้ำและตัดไฟมาราว 2 เดือน โดยค้างค่าน้ำประมาณ 3,000-4,000 บาท และค้างค่าไฟประมาณ 7,000-8,000 บาท

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รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า คนพี่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนคนน้องอายุ 19 ปี เพิ่งจบชั้น ม.6 ขณะที่แม่วัย 58 ปี ไม่สามารถทำงานได้ หลังประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะชน

ครอบครัวประคองตัวด้วยเงินเก็บที่เหลือไม่มาก ร่วมกับการเก็บของเก่าอย่างกระดาษและขวดไปขาย รวมถึงทยอยขายข้าวของในบ้าน ซึ่งขายไปเกือบหมดแล้ว

ในคืนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบอาหารและสิ่งของให้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะติดต่อกลับไม่ได้เพราะโทรศัพท์ของทั้งคู่แบตเตอรี่หมด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 10:15 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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