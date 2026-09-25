ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 13:58 น.
ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง

เปิดตารางแข่งกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 ลงสนาม 8 รายการ ไฮไลต์อยู่ที่ บิว ภูริพล บุญสอน ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศวิ่ง 100 เมตรชาย

กรีฑาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่สนามมิซูโฮ พาร์ค แอธเลติก สเตเดียม เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เข้าสู่วันที่สองของการแข่งขัน โดยวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 ทัพนักกรีฑาไทยมีคิวลงสนาม 8 รายการ

ไฮไลต์อยู่ที่ บิว ภูริพล บุญสอน ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศวิ่ง 100 เมตรชาย หลังทำเวลา 9.95 วินาที คว้าที่ 1 ของฮีต 1 ในรอบแรกเมื่อคืนวันที่ 24 กันยายน

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ตารางแข่งกรีฑาทีมชาติไทย วันที่ 25 กันยายน 2569

เวลา (ไทย) รายการ นักกีฬาไทย
17.13 น. วิ่ง 100 เมตรหญิง รอบรองชนะเลิศ ฮีต 1 สุกานดา เพชรรักษา (ลู่ 3)
17.21 น. วิ่ง 100 เมตรหญิง รอบรองชนะเลิศ ฮีต 2 จิราพัชร ขานอ่อนตา (ลู่ 5)
17.33 น. วิ่ง 100 เมตรชาย รอบรองชนะเลิศ ฮีต 1 ภูริพล บุญสอน (ลู่ 5)
17.49 น. วิ่ง 100 เมตรชาย รอบรองชนะเลิศ ฮีต 3 ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์ (ลู่ 9)
18.40 น. ขว้างค้อนชาย รอบชิงชนะเลิศ กิตติพงศ์ บุญมาวัน
19.15 น. วิ่ง 400 เมตรหญิง รอบแรก ฮีต 1 เบนนี่ โนนทะนำ (ลู่ 3)
19.43 น. วิ่ง 400 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 1 จอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน (ลู่ 4)
19.51 น. วิ่ง 400 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 2 ศราวุฒิ นวลศรี (ลู่ 3)

 

ลุ้นภูริพลเข้าชิง 100 เมตรชาย

รอบรองชนะเลิศวิ่ง 100 เมตรชายแบ่งเป็น 3 ฮีต ภูริพลอยู่ฮีต 1 ลู่ 5 ส่วน ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์ อยู่ฮีต 3 ลู่ 9 ทั้งคู่จึงไม่ต้องแย่งตั๋วเข้ารอบกันเอง

หากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ จะลงชิงเหรียญทองในเวลา 20.20 น. ของวันเดียวกัน ส่วนรอบชิงชนะเลิศวิ่ง 100 เมตรหญิงแข่งก่อนหน้านั้นเวลา 20.10 น.

ขว้างค้อนชาย รายการชิงเหรียญของไทยคืนนี้

อีกรายการที่ไทยมีชื่อลงชิงเหรียญโดยตรงในวันนี้คือขว้างค้อนชาย รอบชิงชนะเลิศ เวลา 18.40 น. โดยมี กิตติพงศ์ บุญมาวัน เป็นตัวแทนทีมชาติไทย

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รายการชิงเหรียญทองกรีฑาวันนี้

  • 17.05 น. ทุ่มน้ำหนักหญิง
  • 18.03 น. กระโดดค้ำหญิง
  • 18.32 น. วิ่ง 10,000 เมตรชาย
  • 18.40 น. ขว้างค้อนชาย
  • 20.10 น. วิ่ง 100 เมตรหญิง
  • 20.20 น. วิ่ง 100 เมตรชาย

สำหรับการถ่ายทอดสดกรีฑาเอเชียนเกมส์ 2026 รับชมได้ทาง NBT, T Sports 7, ช่อง 9 MCOT HD และ AIS PLAY

ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 13:58 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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