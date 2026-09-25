ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง
เปิดตารางแข่งกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 ลงสนาม 8 รายการ ไฮไลต์อยู่ที่ บิว ภูริพล บุญสอน ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศวิ่ง 100 เมตรชาย
กรีฑาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่สนามมิซูโฮ พาร์ค แอธเลติก สเตเดียม เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เข้าสู่วันที่สองของการแข่งขัน โดยวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 ทัพนักกรีฑาไทยมีคิวลงสนาม 8 รายการ
ไฮไลต์อยู่ที่ บิว ภูริพล บุญสอน ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศวิ่ง 100 เมตรชาย หลังทำเวลา 9.95 วินาที คว้าที่ 1 ของฮีต 1 ในรอบแรกเมื่อคืนวันที่ 24 กันยายน
ตารางแข่งกรีฑาทีมชาติไทย วันที่ 25 กันยายน 2569
|เวลา (ไทย)
|รายการ
|นักกีฬาไทย
|17.13 น.
|วิ่ง 100 เมตรหญิง รอบรองชนะเลิศ ฮีต 1
|สุกานดา เพชรรักษา (ลู่ 3)
|17.21 น.
|วิ่ง 100 เมตรหญิง รอบรองชนะเลิศ ฮีต 2
|จิราพัชร ขานอ่อนตา (ลู่ 5)
|17.33 น.
|วิ่ง 100 เมตรชาย รอบรองชนะเลิศ ฮีต 1
|ภูริพล บุญสอน (ลู่ 5)
|17.49 น.
|วิ่ง 100 เมตรชาย รอบรองชนะเลิศ ฮีต 3
|ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์ (ลู่ 9)
|18.40 น.
|ขว้างค้อนชาย รอบชิงชนะเลิศ
|กิตติพงศ์ บุญมาวัน
|19.15 น.
|วิ่ง 400 เมตรหญิง รอบแรก ฮีต 1
|เบนนี่ โนนทะนำ (ลู่ 3)
|19.43 น.
|วิ่ง 400 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 1
|จอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน (ลู่ 4)
|19.51 น.
|วิ่ง 400 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 2
|ศราวุฒิ นวลศรี (ลู่ 3)
ลุ้นภูริพลเข้าชิง 100 เมตรชาย
รอบรองชนะเลิศวิ่ง 100 เมตรชายแบ่งเป็น 3 ฮีต ภูริพลอยู่ฮีต 1 ลู่ 5 ส่วน ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์ อยู่ฮีต 3 ลู่ 9 ทั้งคู่จึงไม่ต้องแย่งตั๋วเข้ารอบกันเอง
หากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ จะลงชิงเหรียญทองในเวลา 20.20 น. ของวันเดียวกัน ส่วนรอบชิงชนะเลิศวิ่ง 100 เมตรหญิงแข่งก่อนหน้านั้นเวลา 20.10 น.
ขว้างค้อนชาย รายการชิงเหรียญของไทยคืนนี้
อีกรายการที่ไทยมีชื่อลงชิงเหรียญโดยตรงในวันนี้คือขว้างค้อนชาย รอบชิงชนะเลิศ เวลา 18.40 น. โดยมี กิตติพงศ์ บุญมาวัน เป็นตัวแทนทีมชาติไทย
รายการชิงเหรียญทองกรีฑาวันนี้
- 17.05 น. ทุ่มน้ำหนักหญิง
- 18.03 น. กระโดดค้ำหญิง
- 18.32 น. วิ่ง 10,000 เมตรชาย
- 18.40 น. ขว้างค้อนชาย
- 20.10 น. วิ่ง 100 เมตรหญิง
- 20.20 น. วิ่ง 100 เมตรชาย
สำหรับการถ่ายทอดสดกรีฑาเอเชียนเกมส์ 2026 รับชมได้ทาง NBT, T Sports 7, ช่อง 9 MCOT HD และ AIS PLAY
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