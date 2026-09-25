ยังไม่จบ! CNN-MS NOW ยังถูกห้ามทำข่าวในทำเนียบขาว แม้ศาลสั่งคืนสิทธิแล้ว
CNN-MS NOW ยังถูกห้ามทำข่าวในทำเนียบขาว โดยพวกเขาระบุว่าไม่สามารถเข้าไปทำข่าวงานเลี้ยงรับประทานอาหาร “ทรัมป์-สี” แม้ศาลสั่งคืนสิทธิแล้ว
จากกรณีที่ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลาง ได้สั่งให้ทำเนียบขาวต้องอนุญาตให้ CNN, MS NOW และ Politico สามารถกลับเข้าไปทำข่าวในพื้นที่ได้ หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สั่งแบนสามสำนักข่าว โดยให้เหตุผลว่าทั้งสามสำนักข่าวเขียนข่าวปลอม ใส่ร้าย และลดทอนคุณค่าความสำเร็จของรัฐบาล
โดยผู้พากษา ระบุว่า ว่าการเพิกถอนบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวเป็นการกระทำโดยปราศจาก “กระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ” ตามหลักทั่วไปแล้ว ทางสำนักข่าวต้องได้รับแจ้งและมีโอกาสที่จะได้ชี้แจงก่อนที่รัฐบาลจะลิดรอนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า ประเด็นดังกล่าวยังไม่จบ เนื่องจากนักข่าวของ CNN และ MS NOW ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปทำข่าวในระหว่างการร่วมรับประทานอาหารของนายทรัมป์และนายสี จิ้นผิง ผู้นำจีน
โดยทั้งสองสำนักข่าวยืนยันว่าพวกเขาได้ส่งชื่อขอร่วมงานแล้ว โดยทาง CNN ระบุว่าเมื่อพวกเขาไปถึง ทางทำเนียบขาระบุว่าพวกเขาอนุญาตให้ ช่างภาพนักข่าว และทีมช่างเสียงเข้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักข่าวทั่วไปเข้า
ขณะที่ทาง MS NOW ระบุว่า ทางทำเนียบขาวบอกว่าเธอไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ และให้ติดต่อทางผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาว
ด้านทำเนียบขาวโพสต์ว่า “ตรงกันข้ามกับสิ่งที่สื่อที่นำเสนอข่าวปลอม พยายามทำให้คุณเชื่อ พวกเขาไม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงทุกพื้นที่ในทำเนียบขาว ทุกงาน หรือทุกการแถลงข่าวได้อย่างอิสระตามใจชอบ”
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