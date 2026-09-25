ยังไม่จบ! CNN-MS NOW ยังถูกห้ามทำข่าวในทำเนียบขาว แม้ศาลสั่งคืนสิทธิแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 10:14 น.

CNN-MS NOW ยังถูกห้ามทำข่าวในทำเนียบขาว โดยพวกเขาระบุว่าไม่สามารถเข้าไปทำข่าวงานเลี้ยงรับประทานอาหาร “ทรัมป์-สี” แม้ศาลสั่งคืนสิทธิแล้ว

จากกรณีที่ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลาง ได้สั่งให้ทำเนียบขาวต้องอนุญาตให้ CNN, MS NOW และ Politico สามารถกลับเข้าไปทำข่าวในพื้นที่ได้ หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สั่งแบนสามสำนักข่าว โดยให้เหตุผลว่าทั้งสามสำนักข่าวเขียนข่าวปลอม ใส่ร้าย และลดทอนคุณค่าความสำเร็จของรัฐบาล

โดยผู้พากษา ระบุว่า ว่าการเพิกถอนบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวเป็นการกระทำโดยปราศจาก “กระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ” ตามหลักทั่วไปแล้ว ทางสำนักข่าวต้องได้รับแจ้งและมีโอกาสที่จะได้ชี้แจงก่อนที่รัฐบาลจะลิดรอนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

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ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า ประเด็นดังกล่าวยังไม่จบ เนื่องจากนักข่าวของ CNN และ MS NOW ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปทำข่าวในระหว่างการร่วมรับประทานอาหารของนายทรัมป์และนายสี จิ้นผิง ผู้นำจีน

โดยทั้งสองสำนักข่าวยืนยันว่าพวกเขาได้ส่งชื่อขอร่วมงานแล้ว โดยทาง CNN ระบุว่าเมื่อพวกเขาไปถึง ทางทำเนียบขาระบุว่าพวกเขาอนุญาตให้ ช่างภาพนักข่าว และทีมช่างเสียงเข้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักข่าวทั่วไปเข้า

ขณะที่ทาง MS NOW ระบุว่า ทางทำเนียบขาวบอกว่าเธอไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ และให้ติดต่อทางผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาว

ด้านทำเนียบขาวโพสต์ว่า “ตรงกันข้ามกับสิ่งที่สื่อที่นำเสนอข่าวปลอม พยายามทำให้คุณเชื่อ พวกเขาไม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงทุกพื้นที่ในทำเนียบขาว ทุกงาน หรือทุกการแถลงข่าวได้อย่างอิสระตามใจชอบ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 10:14 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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