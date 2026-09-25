ย้อนโพสต์เก่า สส.ภูมิใจไทย เคยบอกปี 69 น้ำไม่ท่วม ล่าสุดยอมรับ “ผมผิดครับ”
ย้อนโพสต์ ปะดิธ สังขจาย สส.อยุธยา ภูมิใจไทย ยอมรับ “ผมผิดครับ” หลังเคยโพสต์การันตีปี 69 น้ำไม่ท่วม ก่อนน้ำทะลักท่วมบ้านเรือน พร้อมตั้งกระทู้จี้รัฐบาลเร่งผันน้ำลงทุ่งรับน้ำ
สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังวิกฤติ หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำตามแม่น้ำสายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง
ล่าสุด ชาวเน็ตแห่ขุดโพสต์เก่าของ ปะดิธ สังขจาย สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 5 พรรคภูมิใจไทย ถูกนำกลับมาแชร์อีกครั้ง หลังเจ้าตัวเคยระบุเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2569 ว่า
“ย้ำนะครับปีนี้ 2569 น้ำไม่ท่วมแน่นอน เกษตรกรเตรียมตัวรับมือภัยแล้ง”
โพสต์ดังกล่าวกลับมาได้รับความสนใจหลังพื้นที่อยุธยาเริ่มเผชิญน้ำท่วมในเดือนกันยายน โดยมีนักการเมืองฝ่ายค้านนำภาพโพสต์เดิมมาเผยแพร่ด้วย
ต่อมาวันที่ 22 กันยายน ปะดิธโพสต์ยอมรับว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ผิด โดยระบุว่า
“ผมผิดครับที่บอกว่าน้ำจะไม่ท่วม”
พร้อมอธิบายว่า การบริหารจัดการน้ำไม่ใช่หน้าที่ของตน และไม่มีใครต้องการให้เกิดน้ำท่วม เพราะประชาชนต้องเผชิญทั้งความทุกข์และความลำบาก
วันที่ 24 กันยายน ปะดิธนำปัญหาน้ำท่วมเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ด้วยการตั้งกระทู้ถามสดถึงรัฐบาลเรื่องการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปะดิธระบุว่า วันที่ 17 กันยายน เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากนั้นเพิ่มเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่ 20 กันยายน และเพิ่มต่อเนื่องจนถึง 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่ 23 และ 24 กันยายน ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกระทบบ้านเรือนประชาชน
รัฐบาลชี้แจงว่า ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำเหนือที่ไหลมารวมบริเวณนครสวรรค์ จึงต้องเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมใช้แนวทางผันน้ำออกด้านตะวันตกและตะวันออกเข้าสู่ทุ่งรับน้ำ เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
ล่าสุดวันที่ 25 กันยายน ปะดิธโพสต์ข้อความอีกครั้งว่า
“ปัญหาใด ๆ ในโลก ไม่สามารถแก้ได้ด้วยคำพูด แต่แก้ได้ด้วยการลงมือทำ สู้กันต่อไป”
สถานการณ์น้ำในอยุธยายังต้องติดตามต่อ หลังจังหวัดรายงานว่าหลายพื้นที่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น ขณะที่หน่วยงานรัฐยังบริหารการระบายน้ำและเตรียมพื้นที่รับน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เฝ้าระวังน้ำท่วม รังสิตปักธงส้มสะพานแดง น้ำแตะ 1.55 เมตร ฝนถล่มซ้ำ เตือนรีบขนของขึ้นที่สูง
- ด่วนที่สุด! กรมอุตุฯ เตือน กทม. นนทบุรี พ่วง 26 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ฝนถล่ม 80% ทั้งวัน
- บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ “มหาอุทกภัย” น้ำมาจากไหน?
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- รัฐสภา: ปะดิธตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเรื่องน้ำท่วมอยุธยา
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: สถานการณ์น้ำ 24 ก.ย. 2569
- ข่าวสด: โพสต์เก่า “ปี 69 น้ำไม่ท่วมแน่นอน” ถูกนำกลับมาแชร์
- ไทยโพสต์: รัฐบาลชี้แจงแผนระบายน้ำอยุธยา