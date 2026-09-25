ย้อนโพสต์เก่า สส.ภูมิใจไทย เคยบอกปี 69 น้ำไม่ท่วม ล่าสุดยอมรับ “ผมผิดครับ”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 10:10 น.
ย้อนโพสต์เก่า สส.ภูมิใจไทย เคยบอกปี 69 น้ำไม่ท่วม ล่าสุดยอมรับ "ผมผิดครับ"
ภาพจาก : FB/ปะดิธ สังขจาย

ย้อนโพสต์ ปะดิธ สังขจาย สส.อยุธยา ภูมิใจไทย ยอมรับ “ผมผิดครับ” หลังเคยโพสต์การันตีปี 69 น้ำไม่ท่วม ก่อนน้ำทะลักท่วมบ้านเรือน พร้อมตั้งกระทู้จี้รัฐบาลเร่งผันน้ำลงทุ่งรับน้ำ

สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังวิกฤติ หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำตามแม่น้ำสายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง

ล่าสุด ชาวเน็ตแห่ขุดโพสต์เก่าของ ปะดิธ สังขจาย สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 5 พรรคภูมิใจไทย ถูกนำกลับมาแชร์อีกครั้ง หลังเจ้าตัวเคยระบุเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2569 ว่า

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“ย้ำนะครับปีนี้ 2569 น้ำไม่ท่วมแน่นอน เกษตรกรเตรียมตัวรับมือภัยแล้ง”

ย้ำนะครับปีนี้ 2569 น้ำไม่ท่วมแน่นอน สส.ภูมิใจไทย
ภาพจาก : FB/ปะดิธ สังขจาย

โพสต์ดังกล่าวกลับมาได้รับความสนใจหลังพื้นที่อยุธยาเริ่มเผชิญน้ำท่วมในเดือนกันยายน โดยมีนักการเมืองฝ่ายค้านนำภาพโพสต์เดิมมาเผยแพร่ด้วย

ต่อมาวันที่ 22 กันยายน ปะดิธโพสต์ยอมรับว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ผิด โดยระบุว่า

“ผมผิดครับที่บอกว่าน้ำจะไม่ท่วม”

สส.ภูมิใจไทย
ภาพจาก : FB/ปะดิธ สังขจาย

พร้อมอธิบายว่า การบริหารจัดการน้ำไม่ใช่หน้าที่ของตน และไม่มีใครต้องการให้เกิดน้ำท่วม เพราะประชาชนต้องเผชิญทั้งความทุกข์และความลำบาก

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วันที่ 24 กันยายน ปะดิธนำปัญหาน้ำท่วมเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ด้วยการตั้งกระทู้ถามสดถึงรัฐบาลเรื่องการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปะดิธระบุว่า วันที่ 17 กันยายน เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากนั้นเพิ่มเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่ 20 กันยายน และเพิ่มต่อเนื่องจนถึง 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่ 23 และ 24 กันยายน ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกระทบบ้านเรือนประชาชน

รัฐบาลชี้แจงว่า ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำเหนือที่ไหลมารวมบริเวณนครสวรรค์ จึงต้องเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมใช้แนวทางผันน้ำออกด้านตะวันตกและตะวันออกเข้าสู่ทุ่งรับน้ำ เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

สส.ภูมิใจไทย สู้กันต่อไป ฝ่าภัยน้ำท่วม
ภาพจาก : FB/ปะดิธ สังขจาย

ล่าสุดวันที่ 25 กันยายน ปะดิธโพสต์ข้อความอีกครั้งว่า

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“ปัญหาใด ๆ ในโลก ไม่สามารถแก้ได้ด้วยคำพูด แต่แก้ได้ด้วยการลงมือทำ สู้กันต่อไป”

สถานการณ์น้ำในอยุธยายังต้องติดตามต่อ หลังจังหวัดรายงานว่าหลายพื้นที่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น ขณะที่หน่วยงานรัฐยังบริหารการระบายน้ำและเตรียมพื้นที่รับน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 10:10 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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