โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “ผู้พันหิน” เป็น พันโท พร้อมข้าราชการในพระองค์ 21 นาย
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร 21 นาย หนึ่งในนั้นคือ พันตรี ชนะ งามพรสุขสวัสดิ์ หรือ “ผู้พันหิน” ที่ได้เลื่อนเป็น พันโท
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 21 นาย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2569 เป็นต้นไป
หนึ่งในรายชื่อลำดับที่ 6 คือ พันตรี ชนะ งามพรสุขสวัสดิ์ เป็น พันโท ซึ่งเป็นนายทหารราชองครักษ์ในส่วนงานพระตำรวจหลวง ที่คนไทยรู้จักในชื่อ “ผู้พันหิน” จากเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2568
ย้อนเหตุการณ์สุดกล้าหาญที่ทำให้คนทั้งประเทศรู้จัก “ผู้พันหิน”
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ ลานพระราชวังดุสิต
ระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อสีชมพูรายหนึ่งพยายามวิ่งฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้ขบวนเสด็จ พันตรี ชนะ ซึ่งยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแถว ตัดสินใจพุ่งตัวออกไปสกัดชายคนดังกล่าวไว้ได้ทันท่วงที
ต่อมาทราบว่าชายคนดังกล่าวคือ นายบุญหาญ รักษาทรัพย์ อายุ 42 ปี ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีประวัติเข้ารับการรักษาทางจิตเวช และให้การว่าต้องการเข้าไปชื่นชมพระบารมีในระยะใกล้
ในเหตุการณ์ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกพระหัตถ์ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรง และมีพระราชดำรัสให้สอบถามถึงความทุกข์ร้อนของชายคนดังกล่าว โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยพระองค์เอง
การปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นทำให้ชื่อของ “ผู้พันหิน” ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานยศทั้ง 21 นาย
1. พันโท ทัศไนย เศรษฐกร เป็น พันเอก
2. พันโท ชัชพงศ์ ปัญจะมูล เป็น พันเอก
3. พันโท ชิษณุพงษ์ อิ่มอนงค์ เป็น พันเอก
4. พันตรี ณัฐพล ตระกูลขุนพล เป็น พันโท
5. พันตรี ฉัตรชัย เหง้าพรหมมินทร์ เป็น พันโท
6. พันตรี ชนะ งามพรสุขสวัสดิ์ เป็น พันโท
7. ร้อยเอก อิสระภาพ คำมี เป็น พันตรี
8. ร้อยเอก คเณศร์ณัฐ บุญยเขียว เป็น พันตรี
9. ร้อยเอก พิทวัส ใจจำ เป็น พันตรี
10. ร้อยเอก บุญชนะ ตระกูลเลี่ยมเจริญ เป็น พันตรี
11. ร้อยเอก ประยุทธ มุมทอง เป็น พันตรี
12. ร้อยโท สมพงษ์ สุขกำปัง เป็น ร้อยเอก
13. ร้อยโท สุพรรณ ขวัญชุม เป็น ร้อยเอก
14. ร้อยโท วิชัย เทินสระเกษ เป็น ร้อยเอก
15. ร้อยโท พลลภ สุขมีกลิ่น เป็น ร้อยเอก
16. ร้อยโท ธวิท อาจหาญ เป็น ร้อยเอก
17. ร้อยโท ทองศุกร์ พรานนงค์ เป็น ร้อยเอก
18. ร้อยโท ประยูร เทียนศรี เป็น ร้อยเอก
19. ร้อยโท ชูชาติ พันธมณี เป็น ร้อยเอก
20. ร้อยโท พล หนองน้ำขาว เป็น ร้อยเอก
21. ร้อยโท สะเทียน คำทู เป็น ร้อยเอก
ประกาศฉบับนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479
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