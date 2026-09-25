“เสก โลโซ” ลงภาพคู่ “เนเน่ รอยัล” พร้อมข้อความ ร่วมยินดี หลังคว้าแชมป์ AGT

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 10:31 น.
"เสก โลโซ" ลงภาพคู่ "เนเน่ รอยัล" พร้อมข้อความ ร่วมยินดี หลังคว้าแชมป์ AGT

“เสก โลโซ” ลงภาพคู่ “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาววัย 16 พร้อมข้อความ ร่วมยินดี หลังคว้าแชมป์ AGT บอกเจอกันคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะถึงนี้

หลังจาก “เนเน่ รอยัล” (Nene Royal) หรือ “แพรว รัตติกานต์ อำลอย” ร็อกสตาร์สาวไทยวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในระดับโลก พร้อมถูกจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์รายการ America’s Got Talent 2026 ซีซั่น 21 ไปครองได้สำเร็จ

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ในรอบ Final เนเน่ รอยัล ได้ขึ้นโชว์ด้วยเพลง “Seven Nation Army” ของวง The White Stripes พร้อมพลังเสียงอันทรงพลังและฝีมือการเล่นกีตาร์ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ จนได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งคณะกรรมการและผู้ชมทั่วโลก นอกจากนี้เนเน่ รอยัล ยังได้ร่วมโชว์กับศิลปินวง Linkin Park วงดนตรีร็อกแนวนูเมทัลชื่อดังระดับโลก ในเพลง “The Emptiness Machine” ซึ่งสร้างเสียงกรีดร้องสนั่นฮอลล์ก่อนถึงช่วงประกาศผู้ชนะ

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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศิลปินชื่อดังอย่าง เสก โลโซ ได้โพสต์ให้กำลังใจถึงเนเน่ รอยัล อยู่เป็นระยะ โดยล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก SEK LOSO โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “น้องเนเน่ได้แชมป์ AGT พี่ก็ดีใจไปพร้อม ๆ กับพี่น้องคนไทยทุกคนครับ แล้วพบกันงาน 30 ปีโลโซนานเท่าไรก็รอนะครับ…”

โพสต์ของ เสก โลโซ
FB/ SEK LOSO

ทั้งนี้ เนเน่ รอยัล เตรียมขึ้นเวทีในฐานะแขกรับเชิญพิเศษของคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 30 ปี LOSO “นานเท่าไรก็รอ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน

โปสเตอร์คอนเสิร์ต เสก โลโซ
FB/ SL Global

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 10:31 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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