สตาร์บัคส์ เดินหน้าปิดอีก 250 สาขาในอเมริกาเหนือ ชำแหละโครงสร้าง ขาดทุน 6 ไตรมาส

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 09:42 น.

สตาร์บัคส์ ร้านกาแฟดัง เดินหน้าปิดอีก 250 สาขาในอเมริกาเหนือ ชำแหละโครงสร้าง ขาดทุน 6 ไตรมาส ชี้เป็นแค่ 1% ของร้านทั้งหมด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า สตาร์บัคส์ ร้านกาแฟชื่อดังเตรียมปิดร้านที่ยอดไม่ถึงเป้าเกือบ 250 สาขาในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นการปิดเพิ่มเติมหลังจากที่ปีแล้วก็ได้มีการปิดร้านกาแฟในลักษณะเดียวกัน

ทางบริษัทเปิดเผยว่า การปิดสาขาเพิ่มเติมครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างประมาณ 1 หมื่นล้านบาท (300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และคิดเป็นราว 1% ของร้านค้าประมาณ 18,000 แห่งในอเมริกาเหนือ โดยบริษัทมีแผนดำเนินการปิดสาขาส่วนใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 2569

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นอกจากนี้ สตาร์บัคส์ คาดว่า ในปีงบประมาณ 2569 จะมีการเปิดร้านใหม่สุทธิทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งร้านที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการเองและร้านที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาต ประมาณ 440 แห่ง ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่วางไว้ที่ 600-650 แห่ง

โดยก่อนหน้านี้ทางสตาร์บัคส์พยายามปรับกลยุทธ์ ซึ่งนอกเหนือจากปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรแล้ว ยังปลดพนักงานองค์กรรวมถึงพนักงานระดับสูง เนื่องจากสตาร์บัคส์เผชิญปัญหายอดขายสาขาเดิมหดตัวติดต่อกัน 6 ไตรมาสและการแข่งขันที่สูงขึ้น

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 09:42 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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