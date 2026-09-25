สตาร์บัคส์ เดินหน้าปิดอีก 250 สาขาในอเมริกาเหนือ ชำแหละโครงสร้าง ขาดทุน 6 ไตรมาส
สตาร์บัคส์ ร้านกาแฟดัง เดินหน้าปิดอีก 250 สาขาในอเมริกาเหนือ ชำแหละโครงสร้าง ขาดทุน 6 ไตรมาส ชี้เป็นแค่ 1% ของร้านทั้งหมด
เมื่อวันที่ 24 กันยายน สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า สตาร์บัคส์ ร้านกาแฟชื่อดังเตรียมปิดร้านที่ยอดไม่ถึงเป้าเกือบ 250 สาขาในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นการปิดเพิ่มเติมหลังจากที่ปีแล้วก็ได้มีการปิดร้านกาแฟในลักษณะเดียวกัน
ทางบริษัทเปิดเผยว่า การปิดสาขาเพิ่มเติมครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างประมาณ 1 หมื่นล้านบาท (300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และคิดเป็นราว 1% ของร้านค้าประมาณ 18,000 แห่งในอเมริกาเหนือ โดยบริษัทมีแผนดำเนินการปิดสาขาส่วนใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 2569
นอกจากนี้ สตาร์บัคส์ คาดว่า ในปีงบประมาณ 2569 จะมีการเปิดร้านใหม่สุทธิทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งร้านที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการเองและร้านที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาต ประมาณ 440 แห่ง ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่วางไว้ที่ 600-650 แห่ง
โดยก่อนหน้านี้ทางสตาร์บัคส์พยายามปรับกลยุทธ์ ซึ่งนอกเหนือจากปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรแล้ว ยังปลดพนักงานองค์กรรวมถึงพนักงานระดับสูง เนื่องจากสตาร์บัคส์เผชิญปัญหายอดขายสาขาเดิมหดตัวติดต่อกัน 6 ไตรมาสและการแข่งขันที่สูงขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สตาร์บัคส์ สาขาในตำนาน เปิดวันสุดท้าย 31 มี.ค.นี้ ปิดตำนาน 15 ปี
- สตาร์บัคส์เกาหลีใต้สั่งห้ามลูกค้าแบก “คอมฯตั้งโต๊ะ” ทำงานในร้าน หยุดใช้ร้านเป็นออฟฟิศส่วนตัว