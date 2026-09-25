ด่วนที่สุด! กรมอุตุฯ เตือน กทม. นนทบุรี พ่วง 26 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ฝนถล่ม 80% ทั้งวัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 09:37 น.

เฝ้าระวังต่อเนื่อง! กรมอุตุฯ เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันจากหย่อมความกดอากาศต่ำ กทม.-ปริมณฑล และภาคกลางยังอ่วม ฝนถล่มร้อยละ 80 ลากยาวถึง 27 ก.ย. นี้

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งพื้นที่เสี่ยงภัย น้ำท่วมฉับพลัน ช่วงเวลา 01.00 ถึง 04.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2569 ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และอีก 26 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันตามประกาศช่วง 01.00 ถึง 04.00 น. มีดังนี้

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  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด: ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา
  • ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
  • ภาคตะวันออก 6 จังหวัด: นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
กรมอุตุฯ เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันจากหย่อมความกดอากาศต่ำ กทม.-ปริมณฑล
กรมอุตุนิยมวิทยา

สำหรับสถานการณ์หลังเวลา 04.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาออกพยากรณ์อากาศประจำวันเมื่อเวลา 05.00 น. ระบุว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง

สาเหตุมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกที่เคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

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กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา และบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

ประกาศเตือนฝนหนักฉบับล่าสุดยังระบุว่า สภาพอากาศลักษณะนี้มีแนวโน้มต่อเนื่องถึงวันที่ 27 กันยายน 2569 โดยพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีโอกาสเจอฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่ง

ประชาชนควรติดตามเรดาร์ฝนและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดที่มีประวัติน้ำท่วมขัง เนื่องจากปริมาณฝนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในเวลาไม่นาน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 09:37 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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