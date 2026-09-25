แชมป์สมัยที่ 6 ตะกร้อทีมชุดหญิงไทย ชนะเกาหลีใต้ 2-0 คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 09:42 น.
แชมป์สมัยที่ 6 ตะกร้อทีมชุดหญิงไทย ชนะเกาหลีใต้ 2-0 คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก: กองประชาสัมพันธ์ กกท

เซปักตะกร้อทีมชุดหญิงทีมชาติไทย เอาชนะเกาหลีใต้ 2-0 ทีม คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 เป็นเหรียญทองที่ 6 ของทัพนักกีฬาไทย และเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่ 6

เซปักตะกร้อทีมชุดหญิงทีมชาติไทย ทำได้ตามเป้า คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น หลังเอาชนะเกาหลีใต้ 2-0 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย

เหรียญนี้เป็นเหรียญทองที่ 6 ของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมครั้งนี้ และเป็นการครองแชมป์รายการทีมชุดหญิงสมัยที่ 6 ของตะกร้อไทย

โฆษณา

ทีมเอ ไทยส่ง นิภาภรณ์ สลุบพล ตัวเสิร์ฟ, วิไลวรรณ โคตรพรม ตัวฟาด และ มัสยา ดวงศรี ตัวชง ลงสนาม

เซตแรกสองทีมผลัดกันทำคะแนนสูสี ก่อนที่ไทยจะทำได้ดีกว่าในช่วงท้าย เอาชนะไป 15-13 ส่วนเซตที่สองไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าชัดเจน ทิ้งห่างเอาชนะไป 15-5 ปิดทีมเอด้วยสกอร์ 2-0 เซต ขึ้นนำ 1-0 ทีม

แชมป์สมัยที่ 6 ตะกร้อทีมชุดหญิงไทย ชนะเกาหลีใต้ 2-0 คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก: กองประชาสัมพันธ์ กกท

ทีมบี ไทยส่ง อติกานต์ คงแก้ว ตัวเสิร์ฟ, รัศมี ทองโสด ตัวฟาด และ แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว ตัวชง ลงสนาม

ไทยยังเล่นได้ต่อเนื่อง ไล่ทำคะแนนทิ้งห่างและชนะรวด 2 เซต 15-7 และ 15-6 ปิดเกมคว้าเหรียญทองทันทีโดยไม่ต้องเล่นทีมซี

สรุปผลรอบชิงชนะเลิศ ทีมชุดหญิง

คู่ ผลเซต ผลทีม
ทีมเอ 15-13, 15-5 ไทยชนะ 2-0
ทีมบี 15-7, 15-6 ไทยชนะ 2-0
รวม ไทยชนะ 2-0 ทีม

ก่อนหน้านี้ในนัดสุดท้ายของรอบแรก ไทยเคยเอาชนะเกาหลีใต้มาแล้ว 3-0 ทีม ส่วนเหรียญทองแดงรายการนี้เป็นของอินโดนีเซีย ที่ชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น 2-0 ทีม

โฆษณา

ไทยมี 6 ทอง รั้งอันดับ 7

หลังได้เหรียญทองนี้ ทัพนักกีฬาไทยมี 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 17 เหรียญ

แม้จะมีเหรียญทองเท่ากับอุซเบกิสถานและอิหร่าน แต่ไทยรั้งอันดับ 7 ของตาราง เพราะจำนวนเหรียญเงินน้อยกว่า โดยอุซเบกิสถานมี 12 เหรียญเงิน และอิหร่านมี 10 เหรียญเงิน ขณะที่ไทยมี 4 เหรียญเงิน

ส่วนหัวตารางยังเป็นจีนที่ทิ้งห่างด้วย 80 เหรียญทอง ตามด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น 21 เหรียญทอง และเกาหลีใต้ 10 เหรียญทอง

ในวันเดียวกัน เซปักตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทยยังมีคิวชิงชนะเลิศพบกับมาเลเซีย เวลา 12.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งหากคว้าชัยได้ก็จะเพิ่มเหรียญทองให้ทัพไทยอีกหนึ่งเหรียญ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 09:42 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพจกรมอุตุฯ น้อยใจถูกด้อยค่า เทียบเพจ ที ลมฟ้าอากาศ ก่อนลบทิ้ง ชาวเน็ตแคปทัน

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ที่พักเชียงคาน

รวมที่พักเชียงคาน จองง่าย ที่พักเชียงคานติดริมโขง ราคาดีที่สุด

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ตั๋วเครื่องบินไปสุราษฯ

ตั๋วเครื่องบินไปสุราษฯ เช็กข้อมูลราคาและข้อควรรู้ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว

จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

เพจกรมอุตุฯ น้อยใจถูกด้อยค่า เทียบเพจ ที ลมฟ้าอากาศ ก่อนลบทิ้ง ชาวเน็ตแคปทัน

7 นาที ที่แล้ว
จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว ข่าวต่างประเทศ

จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว

25 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำท่วมรอบนี้ได้เงินเยียวยาไหม? เช็กเงื่อนไข 9,000 บาท ใครมีสิทธิ ลงทะเบียนที่ไหน

30 นาที ที่แล้ว
ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“คมนาคม” เอาจริงดีเดย์ 1 ต.ค. นี้ ยกระดับบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ

38 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน จ.สระแก้ว ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง-รถ ทันที ข่าว

ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน จ.สระแก้ว ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง-รถ ทันที

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พัทยาชักธงแดง ห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาด เจอคลื่นลมแรง เรืออับปางแล้ว 6 ลำ

48 นาที ที่แล้ว
หยุดใช้ทันที ซีกัลเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพา 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงแรงดันสูง ข่าว

หยุดใช้ทันที ซีกัลเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพา 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงแรงดันสูง

50 นาที ที่แล้ว
ย้อนโพสต์เก่า เจ้าของเพจ KornKT ตัดพ้อ เพจอากาศดังดูดภาพ-เนื้อหา ไปโพสต์ใหม่ ข่าว

ย้อนโพสต์เก่า เจ้าของเพจ KornKT ตัดพ้อ เพจอากาศดังดูดภาพ-เนื้อหา ไปโพสต์ใหม่

51 นาที ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นจวก ทรัมป์ ใช้ดีลขายอาวุธไต้หวันต่อรองจีน หวั่นกระทบความมั่นคง ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นจวก ทรัมป์ ใช้ดีลขายอาวุธไต้หวันต่อรองจีน หวั่นกระทบความมั่นคง

53 นาที ที่แล้ว
สู้ต่อไม่ไหว! ร้านสเต็กเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 ก.ย.นี้ ขอโทษลูกค้า พยายามที่สุดแล้ว เศรษฐกิจ

สู้ต่อไม่ไหว! ร้านสเต็กเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 ก.ย.นี้ ขอโทษลูกค้า พยายามที่สุดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่” ขอบคุณสำหรับทุกแรงสนับสนุนหลังคว้าแชมป์ AGT ประกาศกร้าวตนคือ “เนเน่ รอยัล”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวเขาใหญ่วันนี้ เช็กก่อนเดินทาง น้ำป่าทะลักหมูสี ถนนบางจุดผ่านไม่ได้ ข่าว

เที่ยวเขาใหญ่วันนี้ เช็กก่อนเดินทาง น้ำป่าทะลักหมูสี ถนนบางจุดผ่านไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่วมแต่เช้า! ฝนตกถล่มกรุงฯ น้ำจากคลองแสนแสบ ล้นท่วมถนนลาดพร้าว ทำรถติดหนึบ ข่าว

อ่วมแต่เช้า! ฝนตกถล่มกรุงฯ น้ำจากคลองแสนแสบ ล้นท่วมถนนลาดพร้าว ทำรถติดหนึบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมการปกครอง ออกโรงปฏิเสธโต้ สส.พรรคส้ม กล่าวหาเรียกเก็บส่วยสถานบันเทิงภูเก็ต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” เตือนเย็นนี้กรุงเทพฝนตกอีก สถานการณ์ไม่น่าห่วง เชื่อไม่เกิดน้ำท่วมหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตคนบันเทิง ดาราหนัง The Princess Diaries เสี่ยงประกันสุขภาพขาด เพราะเงินไม่พอ บันเทิง

วิกฤตคนบันเทิง ดาราหนัง The Princess Diaries เสี่ยงประกันสุขภาพขาด เพราะเงินไม่พอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
GISTDA เปิดภาพดาวเทียมเช้านี้ รีบเช็กพื้นที่สีแดง เสี่ยงน้ำท่วมขังหลายจังหวัด ข่าว

GISTDA เปิดภาพดาวเทียมเช้านี้ รีบเช็กพื้นที่สีแดง เสี่ยงน้ำท่วมขังหลายจังหวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลยกฟ้อง “แม่-บอสพอล-สามารถ” คดีฟอกเงินดิไอคอนกรุ๊ป 2.5 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสก โลโซ&quot; ลงภาพคู่ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; พร้อมข้อความ ร่วมยินดี หลังคว้าแชมป์ AGT บันเทิง

“เสก โลโซ” ลงภาพคู่ “เนเน่ รอยัล” พร้อมข้อความ ร่วมยินดี หลังคว้าแชมป์ AGT

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยังไม่จบ! CNN-MS NOW ยังถูกห้ามทำข่าวในทำเนียบขาว แม้ศาลสั่งคืนสิทธิแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต สองพี่น้องคุ้ยขยะเลี้ยงแม่ ตำรวจ เผยบัญชีถูกปิดหมด แจงปมถูกหาว่าเลือกงาน ข่าว

รู้ยิ่งเศร้า 2 พี่น้องคุ้ยขยะเลี้ยงแม่ เผยบัญชีถูกปิดหมด โดนตัดน้ำไฟ แจงปมถูกหาว่าเลือกงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนโพสต์เก่า สส.ภูมิใจไทย เคยบอกปี 69 น้ำไม่ท่วม ล่าสุดยอมรับ &quot;ผมผิดครับ&quot; ข่าวการเมือง

ย้อนโพสต์เก่า สส.ภูมิใจไทย เคยบอกปี 69 น้ำไม่ท่วม ล่าสุดยอมรับ “ผมผิดครับ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ &quot;ผู้พันหิน&quot; เป็น พันโท พร้อมข้าราชการในพระองค์ 21 นาย ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “ผู้พันหิน” เป็น พันโท พร้อมข้าราชการในพระองค์ 21 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บทสรุป คดี แม่บ้านเดทตอล ศาลพิพากษาจำคุก 12 ปี ข้อหา &quot;พยายามฆ่า&quot; ข่าว

บทสรุป คดี แม่บ้านเดทตอล ศาลพิพากษาจำคุก 12 ปี ข้อหา “พยายามฆ่า” สารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปถ่ายทอดสด ขี่ม้า เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ร่วมเชียร์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นำทัพ