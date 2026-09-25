แชมป์สมัยที่ 6 ตะกร้อทีมชุดหญิงไทย ชนะเกาหลีใต้ 2-0 คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026
เซปักตะกร้อทีมชุดหญิงทีมชาติไทย เอาชนะเกาหลีใต้ 2-0 ทีม คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 เป็นเหรียญทองที่ 6 ของทัพนักกีฬาไทย และเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่ 6
เซปักตะกร้อทีมชุดหญิงทีมชาติไทย ทำได้ตามเป้า คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น หลังเอาชนะเกาหลีใต้ 2-0 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย
เหรียญนี้เป็นเหรียญทองที่ 6 ของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมครั้งนี้ และเป็นการครองแชมป์รายการทีมชุดหญิงสมัยที่ 6 ของตะกร้อไทย
ทีมเอ ไทยส่ง นิภาภรณ์ สลุบพล ตัวเสิร์ฟ, วิไลวรรณ โคตรพรม ตัวฟาด และ มัสยา ดวงศรี ตัวชง ลงสนาม
เซตแรกสองทีมผลัดกันทำคะแนนสูสี ก่อนที่ไทยจะทำได้ดีกว่าในช่วงท้าย เอาชนะไป 15-13 ส่วนเซตที่สองไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าชัดเจน ทิ้งห่างเอาชนะไป 15-5 ปิดทีมเอด้วยสกอร์ 2-0 เซต ขึ้นนำ 1-0 ทีม
ทีมบี ไทยส่ง อติกานต์ คงแก้ว ตัวเสิร์ฟ, รัศมี ทองโสด ตัวฟาด และ แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว ตัวชง ลงสนาม
ไทยยังเล่นได้ต่อเนื่อง ไล่ทำคะแนนทิ้งห่างและชนะรวด 2 เซต 15-7 และ 15-6 ปิดเกมคว้าเหรียญทองทันทีโดยไม่ต้องเล่นทีมซี
สรุปผลรอบชิงชนะเลิศ ทีมชุดหญิง
|คู่
|ผลเซต
|ผลทีม
|ทีมเอ
|15-13, 15-5
|ไทยชนะ 2-0
|ทีมบี
|15-7, 15-6
|ไทยชนะ 2-0
|รวม
|–
|ไทยชนะ 2-0 ทีม
ก่อนหน้านี้ในนัดสุดท้ายของรอบแรก ไทยเคยเอาชนะเกาหลีใต้มาแล้ว 3-0 ทีม ส่วนเหรียญทองแดงรายการนี้เป็นของอินโดนีเซีย ที่ชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น 2-0 ทีม
ไทยมี 6 ทอง รั้งอันดับ 7
หลังได้เหรียญทองนี้ ทัพนักกีฬาไทยมี 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 17 เหรียญ
แม้จะมีเหรียญทองเท่ากับอุซเบกิสถานและอิหร่าน แต่ไทยรั้งอันดับ 7 ของตาราง เพราะจำนวนเหรียญเงินน้อยกว่า โดยอุซเบกิสถานมี 12 เหรียญเงิน และอิหร่านมี 10 เหรียญเงิน ขณะที่ไทยมี 4 เหรียญเงิน
ส่วนหัวตารางยังเป็นจีนที่ทิ้งห่างด้วย 80 เหรียญทอง ตามด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น 21 เหรียญทอง และเกาหลีใต้ 10 เหรียญทอง
ในวันเดียวกัน เซปักตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทยยังมีคิวชิงชนะเลิศพบกับมาเลเซีย เวลา 12.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งหากคว้าชัยได้ก็จะเพิ่มเหรียญทองให้ทัพไทยอีกหนึ่งเหรียญ
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