บทสรุป คดี แม่บ้านเดทตอล ศาลพิพากษาจำคุก 12 ปี ข้อหา “พยายามฆ่า” สารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 10:09 น.
บทสรุป คดี แม่บ้านเดทตอล ศาลพิพากษาจำคุก 12 ปี ข้อหา "พยายามฆ่า"

บทสรุป คดี แม่บ้านเดทตอล ศาลพิพากษาจำคุก 12 ปี ข้อหา “พยายามฆ่า” แม่เหยื่อเผย ผ่านมา 9 เดือนยังไม่ตอบเรื่องแรงจูงใจ คาดหวังลักทรัพย์ พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ติดตามคดี

ความคืบหน้าคดีแม่บ้านผสมเดทตอลใส่ขวดนมให้ลูกของเจ้าของบ้านวัย 2 ขวบกิน เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุด (24 ก.ย. 69) คุณหยก คุณแม่ของเด็กวัย 2 ขวบ ที่ดื่มนมผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ เดทตอล ซึ่งแม่บ้านที่จ้างมาทำความสะอาดจงใจเทใส่ขวดนมให้กินนั้น ได้ออกมาโพสต์คลิปอัปเดตความคืบหน้าของคดี ระบุว่า

เมื่อวานนี้ 24 กันยายน 2569 ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีนัดฟังคำพิพากษา ในคดี แม่บ้านเดทตอล ผลคือ ศาลพิพากษาจำคุก ป้าแม่บ้านเดทตอล เป็นเวลาทั้งหมด 12 ปี ในข้อหา พยายามฆ่า แต่ด้วยจำเลยให้การรับสารภาพ จึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก 6 ปี แม่เหยื่ออึ้ง ไม่สำนึกว่าตัวเองทำผิด อ้างสามีสั่งให้ทำ และที่ตัวเองทำเพราะมีอาการทางจิต พูดวกวนกลับไปกลับมา สติแตก ด่าหยาบ ซ้ำระหว่างจำคุกรอฟังคำพิพากษายังมีปัญหากับคนในเรือน และเจ้าหน้าที่ผู้คุมด้วย

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“ผ่านมา 9 เดือน วันนี้ศาลมีคำพิพากษาคดีแม่บ้านเดทตอลแล้วค่ะ

* 24.09 ศาลพิพากษาลงโทษในข้อหาพยายามฆ่า โทษจำคุก 12 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งนึง สรุปจำคุก 6 ปี

* หลังจากที่รับสารภาพไปแล้วนัดสืบพยาน ป้ามีความพยายามอยากกลับคำและต่อสู้ จะสู้ว่าสามีสั่งให้ทำ และที่ตัวเองทำเพราะมีอาการทางจิต แต่สุดท้ายไม่ได้กลับคำสารภาพค่ะ

* แรงจูงใจที่หยกและทุกคนอยากทราบไม่เคยออกจากปากเค้าค่ะ พูดวกไปวนมา กลับไปกลับมาในทุกชั้นของการสอบสวน

* สติแตก บ่น ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย ในทุกขั้นตอนของการสอบสวน และยังไม่เคยคิดว่าตัวเองผิด ทุกวันนี้ยังฝังใจว่าที่ตัวเองเป็นแบบนี้เพราะไปออกรายการโหนกระแส

* ตั้งแต่อยู่ในเรือนจำมีปัญหากับคนในนั้นจนไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

* ตัวจำเลยเองกำลังรับได้รับผลของการกระทำที่เค้าก่อ อย่างน้อย ๆ ก็ถูกกันตัวออกจากสังคมไม่ใช้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครอีกในระยะเวลาหนึ่ง

* ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะ

* ที่สำคัญที่สุดขอบคุณรายการ โหนกระแส พี่หนุ่ม กรรชัย ทีมงานทุกคน ที่เป็นส่วนสำคัญในการส่งตัวป้าเข้าคุก รวมถึงทุกสำนักข่าว ทุกสื่อ ที่หยิบยกเรื่องนี้มาพูด และทุก ๆ คนที่กดไลค์กดแชร์นะคะ อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคน ป้องกัน ระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ

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PS. ส่วนใครที่เห็นใจทางนั้นตอนออกจากคุกไปรับมาทำงานให้ได้นะคะ”

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อ้างอิงจาก : FB Yokey Sittitavong Zheng

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 10:09 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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