หนุ่มผวา! แก๊งโรคจิตเปิด รูหรรษา แท็กทีมแอบดู ในห้องน้ำห้าง แถมเอานิ้วเขี่ยหา
หนุ่มผวา! แก๊งโรคจิตเปิด รูหรรษา แท็กทีมแอบดูขณะทำธุระ ในห้องน้ำห้างดังย่านบางใหญ่ แถมเอานิ้วเขี่ยหา วอนเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการ
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความว่า “เตือนภัยแอบดูในห้องน้ำผ่านรูหรรษา..ถถถ เพิ่งเจอกับตัว เจอโรคจิตแอบดูตอนเข้าห้องน้ำ และคือเหมือนจะแท๊กทีมกันด้วย โดนแอบดูถึงสองคน
คนแรกดึงกระดาษเข้าออก ๆ ถึงหลายครั้งชโงกหัวไปมา พอเริ่มกดถ่ายเหมือนจะรู้ตัวหรือป่าวไม่แน่ใจ คนที่สองนี่หนักเลยเอานิ้วมาเขี่ย ๆ หาด้วยถ่ายไม่ทัน [ระวังด้วยครับ] และที่สำคัญคือโดนกันเยอะด้วยที่ห้างนี้”
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับไรเดอร์รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปดังกล่าว เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 15.30 น. ขณะแวะทำธุระส่วนตัวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่ และมีอาการปวดท้องหนัก จึงรีบหาห้องน้ำเข้า เมื่อไปถึงพบว่าห้องน้ำเต็มทุกห้อง ระหว่างรอคิวมีชายคนหนึ่งเดินออกจากห้องน้ำและมองหน้าตนด้วยท่าทีแปลกๆ แต่ไม่ได้สนใจเนื่องจากปวดหนักจึงรีบเข้าห้องน้ำต่อ
เมื่อเข้าไปนั่งทำธุระได้สักพัก สังเกตเห็นบริเวณผนังห้องน้ำมีรูขนาดใหญ่ประมาณเท่ากำมือ โดยมีกระดาษชำระอุดไว้ ตอนแรกคิดว่าเป็นเพียงห้องน้ำชำรุด แต่หลังจากนั้นไม่นานกลับมีคนดึงกระดาษชำระที่อุดรูอยู่ออกไปถึง 3-4 ครั้ง จึงเริ่มสงสัยและนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
หลังจากคนแรกออกไป มีชายอีกคนเดินเข้ามาทันที ใช้นิ้วชี้ล้วงเข้ามาบริเวณรูดังกล่าว ก่อนจะดึงกระดาษออกแล้วชะโงกหัวแอบมองเข้ามาในห้องน้ำที่ไรเดอร์ใช้อยู่ จากการสังเกตผ่านช่องว่างพบว่าชายคนดังกล่าวแต่งกายใส่กางเกงวอร์ม และไม่ได้เข้ามาเพื่อทำธุระในห้องน้ำจริง คาดว่ามีเจตนาแอบส่องโดยเฉพาะ ไรเดอร์จึงตัดสินใจเอ่ยปากถามออกไปว่า “พี่ดึงกระดาษทิชชู่ไปทำไม ขาดกระดาษหรือยังไง?” ส่งผลให้ชายคนดังกล่าวตกใจและรีบวิ่งหนีออกจากห้องน้ำไปทันที
ไรเดอร์เผยต่อว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกกับตนเอง แม้จะไม่รู้สึกกลัวมากนัก แต่รู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็ก ผู้หญิง หรือคนที่อ่อนแอกว่า หากต้องมาเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้
ทั้งยังตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำกันเป็นขบวนการ เนื่องจากหลังจากเดินออกจากห้องน้ำแล้ว ยังพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเดินวนเวียนอยู่ในบริเวณห้องน้ำอีกด้วย จึงคาดว่าทั้งหมดอาจทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ไรเดอร์ยังได้แจ้งเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ของสถานที่ดังกล่าว แต่กลับพบว่าพนักงานของห้างต่างรู้สึกท้อแท้ เนื่องจากช่องผนังห้องน้ำถูกซ่อมแซมอยู่ตลอด แต่ก็กลับถูกกลุ่มคนเหล่านี้เจาะและทำพังซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ทั้งนี้ ผู้เสียหายได้ฝากเตือนภัยไปยังประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ให้เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวเสมอเมื่อใช้ห้องน้ำสาธารณะ พร้อมวอนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เข้ามาช่วยสอดส่องและดูแลอย่างจริงจัง เนื่องจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการบ่อยครั้ง และอาจส่งผลกระทบสะเทือนใจจนเสียสุขภาพจิตต่อผู้ประสบเหตุได้
ที่มา: ข่าวนนทบุรี
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