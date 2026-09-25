เฝ้าระวังน้ำท่วม รังสิตขึ้นธงส้ม น้ำคลองประยูรศักดิ์แตะ 1.55 เมตร เตือนยกของขึ้นที่สูง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 09:20 น.

ช่วงเวลา 05.04 น. วันนี้ 25 กันยายน 2569 เทศบาลนครรังสิต รายงานระดับน้ำอยู่ที่ 1.52 เมตร ก่อนมีการอัปเดตเมื่อเวลา 06.46 น. ว่าระดับน้ำเพิ่มเป็น 1.55 เมตร หรือสูงขึ้นอีก 3 เซนติเมตรภายในช่วงเช้า โดยยังอยู่ในเกณฑ์ธงส้ม

ประชาชนในพื้นที่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์จึงควรยกสิ่งของและทรัพย์สินที่อาจได้รับความเสียหายขึ้นที่สูง พร้อมติดตามระดับน้ำต่อเนื่อง โดยเฉพาะบ้านเรือนและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ

เทศบาลนครรังสิตเปิดให้ประชาชนตรวจดูระดับน้ำบริเวณสะพานแดงแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องออนไลน์ ตรวจระดับน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์ สะพานแดง

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ส่วนสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสวนเทพปทุม สามารถตรวจสอบผ่านระบบของเทศบาลเมืองปทุมธานี ตรวจระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา สวนเทพปทุม

ทศบาลรายงานระดับน้ำอยู่ที่ 1.52 เมตร ก่อนมีการอัปเดตเมื่อเวลา 06.46 น.
เทศบาลนครรังสิต

สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังตลอดวันนี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ช่วงวันที่ 25 ถึง 27 กันยายน ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง พร้อมเตือนให้ระวังฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

ประชาชนในรังสิตควรติดตามประกาศจากเทศบาลนครรังสิตเป็นระยะ เนื่องจากระดับน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและการระบายน้ำ โดยข้อมูลล่าสุดที่ตรวจสอบได้ในช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่ 1.55 เมตร

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 09:20 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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