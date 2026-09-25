เฝ้าระวังน้ำท่วม รังสิตขึ้นธงส้ม น้ำคลองประยูรศักดิ์แตะ 1.55 เมตร เตือนยกของขึ้นที่สูง
ช่วงเวลา 05.04 น. วันนี้ 25 กันยายน 2569 เทศบาลนครรังสิต รายงานระดับน้ำอยู่ที่ 1.52 เมตร ก่อนมีการอัปเดตเมื่อเวลา 06.46 น. ว่าระดับน้ำเพิ่มเป็น 1.55 เมตร หรือสูงขึ้นอีก 3 เซนติเมตรภายในช่วงเช้า โดยยังอยู่ในเกณฑ์ธงส้ม
ประชาชนในพื้นที่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์จึงควรยกสิ่งของและทรัพย์สินที่อาจได้รับความเสียหายขึ้นที่สูง พร้อมติดตามระดับน้ำต่อเนื่อง โดยเฉพาะบ้านเรือนและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ
เทศบาลนครรังสิตเปิดให้ประชาชนตรวจดูระดับน้ำบริเวณสะพานแดงแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องออนไลน์ ตรวจระดับน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์ สะพานแดง
ส่วนสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสวนเทพปทุม สามารถตรวจสอบผ่านระบบของเทศบาลเมืองปทุมธานี ตรวจระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา สวนเทพปทุม
สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังตลอดวันนี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ช่วงวันที่ 25 ถึง 27 กันยายน ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง พร้อมเตือนให้ระวังฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ
ประชาชนในรังสิตควรติดตามประกาศจากเทศบาลนครรังสิตเป็นระยะ เนื่องจากระดับน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและการระบายน้ำ โดยข้อมูลล่าสุดที่ตรวจสอบได้ในช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่ 1.55 เมตร
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- เทศบาลนครรังสิต
- ไทยโพสต์: น้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่มเป็น 1.55 เมตร
- กรมอุตุนิยมวิทยา: พยากรณ์อากาศ 25 กันยายน 2569
- กรมอุตุนิยมวิทยา: ประกาศฝนหนักถึงหนักมากถึง 27 กันยายน