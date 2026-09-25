รวบนักธุรกิจรัสเซีย เหี้ยมฆ่าหั่นศพนางแบบสาวซุกกระเป๋า ก่อนหนีออกนอกประเทศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 09:06 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 09:06 น.

เจ้าหน้าที่รวบนักธุรกิจรัสเซีย เหี้ยมฆ่าหั่นศพนางแบบสาวซุกกระเป๋าทิ้งไว้กลางป่า ก่อนหนีออกนอกประเทศ พยายามอำพรางคดี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน เว็บไซต์ TheMirror รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนาย พาเวล คอซโลฟ นักธุรกิจชาวรัสเซียวัย 44 ปี หลังจากที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในเหตุฆ่าหั่นศพ นาตาเลีย โบซุก นางแบบสาวและอดีตผู้เข้าประกอบมิสซิสยูนิเวิร์สรัสเซีย ซึ่งเป็นเวทีประกวดนางงานสำหรับผู้ที่แต่งงานแล้ว

โดยผู้ตายสูญหายไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และทางเจ้าหน้าที่พบร่างของเธอ หลังจากพบว่าสุนัขของเธอไม่ยอมออกห่างจากบริเวณป่า ในแคว้นมอสโก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าที่มีอวัยวะของเธอถูกหั่นเพื่อพยายามอำพรางคดี

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โฆษกกระทรวงมหาดไทยรัสเซีย ระบุว่า ผู้ตายและนายคอซโลฟมีปากเสียงกัน และเขาทำได้ทำร้ายร่างกายเธอจนเสียชีวิต และได้พยายามอำพรางศพ ก่อนที่เขาจะบินไปยังประเทศตุรกีเพื่อหลบหนี ก่อนที่จะบินหนีต่อไปยังไซปรัส ก่อนที่เขาจะถูกจับกุมได้ในวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา และถูกนำตัวส่งกลับให้รัสเซียในวันที่ 18 กันยายน

สื่อท้องถิ่นระบุว่านายคอซโลฟสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยขณะนี้นายคอซโลฟยังอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเตรียมขึ้นศาลต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 09:06 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 09:06 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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