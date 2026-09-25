รวบนักธุรกิจรัสเซีย เหี้ยมฆ่าหั่นศพนางแบบสาวซุกกระเป๋า ก่อนหนีออกนอกประเทศ
เจ้าหน้าที่รวบนักธุรกิจรัสเซีย เหี้ยมฆ่าหั่นศพนางแบบสาวซุกกระเป๋าทิ้งไว้กลางป่า ก่อนหนีออกนอกประเทศ พยายามอำพรางคดี
เมื่อวันที่ 25 กันยายน เว็บไซต์ TheMirror รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนาย พาเวล คอซโลฟ นักธุรกิจชาวรัสเซียวัย 44 ปี หลังจากที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในเหตุฆ่าหั่นศพ นาตาเลีย โบซุก นางแบบสาวและอดีตผู้เข้าประกอบมิสซิสยูนิเวิร์สรัสเซีย ซึ่งเป็นเวทีประกวดนางงานสำหรับผู้ที่แต่งงานแล้ว
โดยผู้ตายสูญหายไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และทางเจ้าหน้าที่พบร่างของเธอ หลังจากพบว่าสุนัขของเธอไม่ยอมออกห่างจากบริเวณป่า ในแคว้นมอสโก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าที่มีอวัยวะของเธอถูกหั่นเพื่อพยายามอำพรางคดี
โฆษกกระทรวงมหาดไทยรัสเซีย ระบุว่า ผู้ตายและนายคอซโลฟมีปากเสียงกัน และเขาทำได้ทำร้ายร่างกายเธอจนเสียชีวิต และได้พยายามอำพรางศพ ก่อนที่เขาจะบินไปยังประเทศตุรกีเพื่อหลบหนี ก่อนที่จะบินหนีต่อไปยังไซปรัส ก่อนที่เขาจะถูกจับกุมได้ในวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา และถูกนำตัวส่งกลับให้รัสเซียในวันที่ 18 กันยายน
สื่อท้องถิ่นระบุว่านายคอซโลฟสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยขณะนี้นายคอซโลฟยังอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเตรียมขึ้นศาลต่อไป
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