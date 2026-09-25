“อนุทิน” ขอบคุณ “เนเน่ รอยัล” มอบความสุขให้คนไทย คว้าแชมป์ AGT 2026
อนุทิน ขอบคุณ “เนเน่ รอยัล” มอบความสุขให้คนไทย คว้าแชมป์ AGT 2026 เชื่อถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์ล้านครั้ง ประเทศไทยไปไกล
ภายหลังจากที่ เนเน่ รอยัล หรือ แพรว–รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์สาวไทยวัย 16 ปี สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ AGT 2026 สร้างความภูมิใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากนั้น
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยตรง ภายหลังจากที่ เนเน่ คว้าแชมป์ AGT ว่า ตนทราบข่าวแล้ว รู้สึกดีใจ และเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีใจเช่นกัน ในฐานะรัฐบาลต้องขอบคุณน้องเนเน่ด้วย ที่ทำให้คนไทยมีความสุขมีกำลังใจ
“ผมปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์ก ส่วนน้องเนเน่ประกวดที่แอลเอ ทุกคนในคณะของนายกรัฐมนตรีจึงตื่นเต้นและเป็นกำลังใจให้น้อง เพราะทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ เกิดขึ้นในโลก ถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก 1 ล้านครั้ง เชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอน”
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