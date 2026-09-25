“อนุทิน” ขอบคุณ “เนเน่ รอยัล” มอบความสุขให้คนไทย คว้าแชมป์ AGT 2026

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 08:43 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 08:43 น.

อนุทิน ขอบคุณ “เนเน่ รอยัล” มอบความสุขให้คนไทย คว้าแชมป์ AGT 2026 เชื่อถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์ล้านครั้ง ประเทศไทยไปไกล

ภายหลังจากที่ เนเน่ รอยัล หรือ แพรว–รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์สาวไทยวัย 16 ปี สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ AGT 2026 สร้างความภูมิใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากนั้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยตรง ภายหลังจากที่ เนเน่ คว้าแชมป์ AGT ว่า ตนทราบข่าวแล้ว รู้สึกดีใจ และเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีใจเช่นกัน ในฐานะรัฐบาลต้องขอบคุณน้องเนเน่ด้วย ที่ทำให้คนไทยมีความสุขมีกำลังใจ

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“ผมปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์ก ส่วนน้องเนเน่ประกวดที่แอลเอ ทุกคนในคณะของนายกรัฐมนตรีจึงตื่นเต้นและเป็นกำลังใจให้น้อง เพราะทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ เกิดขึ้นในโลก ถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก 1 ล้านครั้ง เชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอน”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 08:43 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 08:43 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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